Ebben az évben Miss Olympians Beach szépségkirálynője Raics Lilla lett Baranyából. Első udvarhölgye a somogyi Csimszi Bianka, míg második udvarhölgye Szeghy Evelin lett. Ő a közönség szívét is meghódította, így ő lett a közönségdíjas is. A Best Body kategória legszebb lánya Nyergesi Tímea lett.