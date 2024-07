A falu összefogásával kialakított, környéken egyedülálló szabadtéri színház havonta két előadást tervez, amelyek ingyenesen látogathatók.

– Sokan érdeklődnek, hogy lesz-e folytatása a FALU Fesztiválnak, amit már tavaly sem rendeztünk meg, mert jelenleg is folynak az infrastrukturális fejlesztések, hogy az előadásokhoz és a koncertekhez méltó helyszíneket tudjunk biztosítani

– mondta Lengyel Gábor a település polgármestere. – Amikor 2018-ban megfogalmazódott a fesztivál ötlete, egy olyan rendezvényt álmodtunk meg, ami amellett, hogy felhívja a figyelmet a falu értékeire, igényes és szórakoztató kikapcsolódást nyújt. Amikor az első fesztivált szerveztük, sok kaposvári nem is tudta, hogy pontosan hol van a településünk, hisz valójában egy zsákfaluról van szó, ma pedig rengetegen érdeklődnek, hogy mikor várható a folytatás – tette hozzá a polgármester, aki arról is beszélt, hogy reményeik szerint jövő évben újra lesz FALU Fesztivál.

– Arra törekszünk, hogy az érdeklődők visszatérjenek hozzánk, úgymond benne maradjon a tudatban a fesztivál, ezért is szerveztük a nyári színházi esteket – mondta a polgármester. – Másrészt azt gondolom, hiánypótló a rendezvény, hisz Balatonbogláron van a legközelebbi nyári színház. A falusi embernek is igénye van a kultúrára, csak sajnos nem biztos, hogy lehetősége van elutazni távolabbi helyekre egy-egy előadás erejéig.

Összefogtak

A falu vezetője elmondta továbbá, hogy a fejlesztések a falu összefogásával jöttek létre, és olyan előadásokat is terveznek, amelyeknek helyi kötődése is van. További terveink közt szerepel a nagyszínpad körül egy olyan nézőtér kialakítása, ahol szalmabálák helyett korszerű kényelmes székekkel fogadhatjuk a látogatókat egy egész estét kitöltő előadással. Rengeteg tervünk van még nem csak a nyári hónapokban, hanem az év további napjaira is, kihasználva a természet adta lehetőségeket – tette hozzá Lengyel Gábor.