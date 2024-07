Sokunkat vonz a gyorsan elillanó múlt megismerése. A minap Polgár Tamás levéltár-igazgatóval kvaterkázva újra bebizonyosodott, folyamatosan bővül a levéltári anyag, köztük különlegességekkel, melyeknek az utánunk jövők is örülhetnek. Régebben is volt erre példa, hiszen az intézmény egykori igazgatója, Kanyar József komplett nemesi családok iratanyagát mentette meg a MÉH-telepről. Kései utódja szerint ma már jobb a helyzet, hiszen mindenkit arra bátorítanak, hogy ha nem tudják, mit tegyenek régi, feleslegessé vált irataikkal, keressék fel a levéltárat, ahol választ kaphatnak kérdésükre, értékes-e az adott iratcsomó, vagy sem. Így kerülhetett sok kincs hozzájuk. A 20. század elejéről például egy iparoscsalád komplett bizonyítványgyűjteménye, de fényképeket is kapnak, melyek sokszor egyediek, ám köztörténeti szempontból hasznosak. Ilyen volt nemrégiben a Kaposvári Járási Főszolgabíróság tisztikarának 1932-es fotója, de őrzik egy család 60 éven át vezetett pénztárkönyvét is.

A levéltár ugyan többnyire iratfolyómétereket őriz, ám hasznos lehet az oral history is, a maga egyedi, sokszor zamatos ízével. Az igazgató szerint az ilyen anyagok készítése már-már történészi feladat, de volt rá példa Szili Ferenc igazgató idejében is. Később, ’56 kapcsán Szántó László interjúzott, napjainkban Lesz Éva készít kitelepítettekkel interjúkat. Mégpedig azzal a nem titkolt céllal, hogy veretes kötetbe rostálhassák Dél-Somogy szomorú emberi sorsait.

A csurgói gyökerű igazgató e sorok jegyzetelőjének újabb adalékkal szolgált az oral historyhoz. Polgár Tamás 4 év soproni levéltárosság után került vissza Somogyba – menekülve a laktanyában töltendő sorkatonai szolgálat elől. 26 évesen már nem igen akaródzott 9 hónapra bevonulnia; inkább a hosszabb, de kellemesebb polgári szolgálatot választotta. Balogh Dezső őrnagy megíratta vele a kérelmet a „hadkiegen”, és a levéltár polgári szolgálatosaként megkezdhette 15 hónapos működését. Bősze Sándor, az ambiciózus levéltár-igazgató akkor fogott szakmai kapcsolatépítésbe a fiumei munkatársakkal, mivel lehetőséget látott abban, hogy két dualistakori magyar kormányszerv irat­anyagát somogyi levéltárosok rendezhetnék. Ezt végül is két évtizeden át szorgalmasan végezték; eredményét publikált kétnyelvű kötet és online segédlet jelzi.