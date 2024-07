Nem jó, hogyha aszaltabb gyümölcsök kerülnek bele, mert akkor a lé veszít a minőségéből. Bár, hagyunk majd fent a bokrokon szemeket, hogy aszalt berkenyénk is legyen. A bogyók egy részét leőröljük és joghurthoz, müzlihez, kefirhez keverhető őrleményt készítünk belőle, így értékesítjük. A fekete berkenyéből lekvárt is lehet főzni, de idén még nem próbálkozunk ezzel. Majd amikor a saját tulajdonú kettő-három éves ültetvényünkön is több lesz a termés, akkor.