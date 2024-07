Országosan 187, Somogyban 7 önkéntes mentőszervezet jut 2024-ben központi forrásból csaknem ötmillió forint pályázati támogatáshoz. A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület, valamint a Tabi járásban működő Koppány Önkéntes Mentőcsoport, a nagyatádi Rinya mente, illetve a barcsi Boróka mentőcsapat is anyagi segítséget kapott.

– Az önkéntes mentőszervezetek megalakítását és működésük szervezett kereteinek megteremtését tizenkét évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem – tájékoztatott a somogyi katasztrófavédelem. – A központi, majd a területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos katasztrófavédelem egységeinek munkáját.

Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése volt. A szervezetek bevonásával emelkedik azoknak a száma, akik helyben szerepet tudnak vállalni a károk, különös tekintettel a viharkárok felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint 20 ezer önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében. A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével arányosan beavatkozásaik száma is emelkedett, tavaly összesen 3 360 katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszervezetek.

– A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem idén is kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, oktatásra, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget. – A jóváhagyott döntés alapján 187, köztük 7 somogyi önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz.