A sárga fémvázukkal a sétálóutcán döcögő tekergők felbolygatták Kaposvár belvárosát. Az elektromos rásegítésű bringák egy alternatív közlekedési módot hoztak be Kaposvárra. Az alternatívával együtt – ahogy az lenni szokott – megjelentek az abnormális viselkedési formák is. Mint minden újdonság a közbringarendszer indulása is előcsalogatta betonbarlangjukból a közlekedési kultúrát hírből sem ismerő vadembereket.

Nem ártana a városlakóknak felnőniük a közbringákhoz Kaposváron

Egy csapatot épp tegnap sikerült megfigyelni természetes közegében, a Noszlopy utcában. Már messziről hallhattuk a tömör kerekű elektromos bringák csattogását a térkövön, s azt is, ahogyan a hátsó kereket kifarolva, csatakiáltásokat hallatva megálltak azzal a „Tekergő Banditák”. Az egyik jármű kosarában egy pár éves gyerek ült, aki lábait hanyagul lóbálva élvezte a féktelen száguldást Kaposvár fő terén keresztül. Korábban a Somogy Áruház oldalsó lépcsőjének tetején pillantottam meg egy 12 év körüli suhancot Tekergővel, amint éppen azt mérte fel, hogyan tudna onnan közbringával a lehető leggyorsabban lejutni. Elővettem a telefonom és odakiáltottam neki, hogy hajrá, induljon, kell a videós anyag a Sonline-ra. Ekkor megszeppenve elhajtott.

Amikor a Kapos Holding munkatársai arról panaszkodnak, hogy megrongálják a felhasználók a bringákat, kicsit sem csodálkozom. Szinte rendszeresen látni a belvárosban a bringás tesókat, amint lelkiismeret-furdalás nélkül csapják oda mindennek a drága, és szerintem nagyon hasznos Tekergőket. Jó dolog, hogy már közbringarendszere is van Kaposvárnak, de ehhez is fel kellene nőni. Úgy tűnik, erre négy hónap nem volt elég, kíváncsi vagyok, még mennyi idő szükséges a helyi közlekedési morál óvodás szintről haladóvá fejlődéséhez.