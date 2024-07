Először a napilaponkénti nyereményeket sorsolták ki a vármegyék lapjainak játékosai közül. A sorsolást Burkus János miskolci közjegyző felügyelte. A húzásban Gácsi Nóra, a Mediaworks Zrt. munkatársa segített. Napilaponként egy-egy nagyképernyős televíziót, három 50 ezer forint és öt 10 ezer forint értékű Spar vásárlási utalványt lehetett nyerni. A Somogyi Hírlap előfizetői közül a kaposvári Bunevácz György gazdagodott a televízióval. Az 50 ezer forintos utalványt Horváth Istvánné és Orbán Géza kaposvári, valamint Szűcs József balatonszárszói olvasónk nyerte meg. Egy másik somogyi is gazdagodott az 50 ezres utalvánnyal. A gyékényesi Tóth Gábort Zalai Hírlap előfizetőként sorsolták ki.

A 10 ezer forintos utalványnak Baranyai Árpádné és Salamon Gyula kaposvári, Balázs Róbert tabi, Gulyás Tiborné nagyatádi és Kálmán Ferencné somogyudvarhelyi előfizetünk örülhet. Az országos fődíj három egymillió forint értékű OTP Travel utazási utalvány volt. Ezen a sorsoláson minden napilap játékosának borítéka, majdnem 15 ezer szerepelt. A nagy értékű nyereménynek Szűcs Antal Istvánné Bükkszenterzsébetről, Majoros Józsefné Nyíregyházáról és Horváth Róbert Simaságról örülhetett.

Hadanich Dalma előfizetői marketing menedzser, a játék szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében köszöntötte a sorsoláson megjelenteket. Az eseményen kiemelte, a Mozaikkereső a hűséges előfizetők nyereményjátéka, melyben csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt fizetett előfizetéssel rendelkeztek. – Az előfizetői státuszt – ahogy a játékszabályzatban is le van írva – utólag a terjesztési rendszerben ellenőrizzük – mondta. – Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a kiadó szelvényen megadott címére. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett. Összesen 14 ezer 765 játékszelvény érkezett be a megadott határidőre – tette hozzá Hadanich Dalma. A legtöbb játékosszelvényt Vas vármegyéből, a Vas Népe előfizetői küldték be.