Somogyban elsőként Vésén alakítottak ki köztéri tündérkertet, ahol őshonos gyümölcsfákat igyekeznek megmenteni az utókor számára. A kertet 2018-ban alakították ki, ahova nyolcvan gyümölcsfát, ötvenféle fajtát ültettek, amelyeket örökbe fogadtak a település lakói. Az idei évben fordult termőre a legtöbb körte-, alma- és szilvafa, így mostanra már nemcsak látványosság, hanem kézzelfogható eredménye is van a vései összefogásnak.

Bertók László polgármestertől megtudtuk, arról nem született egyelőre döntés, hogy mi lesz a termés sorsa. – Természetesen az lenne a leglogikusabb, ha a termést szétosztanánk rászorulók között – mondta a polgármester. – Magam is ezt támogatnám.

Az evangélikus templom kertjében kaptak helyet az őshonos magyar gyümölcsfák, amelyek szállításában és telepítésében aktívan közreműködött a helyi faluszépítő egyesület. Különleges nevű fajták sorakoznak a listán, csak körtéből van huszonegy, köztük Pisti körte, folyton érő körte, tüskés körte, koszos körte. Szilvából olyan is akad, amelyre nyomdafestéket nem tűrő nevet akasztott a népnyelv.