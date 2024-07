Egy sárga-fehér, megkülönböztető jelzésű mentőautóval járják a gyermekmentők a déli partot a tanév vége óta. Éppen egy hónapja dolgoznak Balatonlelle hatvan kilométeres körzetében és augusztus 25-éig segítik majd a mentők munkáját.

A napokban két kocsi ütközött az M7-es autópályán, az egyikben négyéves gyerek is ült, ezért mi is odasiettünk. Szerencsére a biztonsági gyermekülésnek köszönhetően csak könnyű sérülést szenvedett a csöppség.

– mondta Gesztes Éva, a szolgálat vezetője.

Riasztottak minket epilepsziás esethez és egy kétéves kisfiúhoz is, aki műanyag játékdarabot nyelt félre, amit szerencsére sikerült eltávolítanunk.

Sikerült újraéleszteniük egy 80 éves férfit, és sok volt az allergiás betegük is a napokban. A lellei gyermekmentők a riasztásokat az Országos Mentőszolgálat irányítócsoportjától kapják a 112-es számra érkező bejelentések alapján, emellett pedig ambuláns betegeket is ellátnak helyben. Azt kérik, a kánikulában még jobban figyeljenek a gyerekekre. – Ilyenkor különösen kell vigyázni rájuk. Hasznos a napsapka, 10 és 16 óra között pedig vigyük őket árnyékba. Fontos a fényvédő és gondoskodni kell a megfelelő folyadékpótlásról. A kocsiban pedig még percekre se szabad magára hagyni a gyerekeket – mondta Gesztes Éva. Minilaborral, mobil ultrahanggal, újraélesztő készülékkel, az intubáláshoz szükséges eszközökkel, csontfúróval is rendelkezik a gyermekmentők gépjárműve, s a gyógyszerek hűtésére egy mobil hűtőládát is beszereztek. Tavaly kétszázötven esetben segített az ország minden tájáról érkező tizenkét orvosuk és nyolc mentőtechnikusuk.