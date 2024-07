„Ma már nem számít ritkaságnak, hogy egy minőségi kerti garnitúra érték vetekszik a szobabútorokéval. Egy váratlan vihar, jégeső, komoly anyagi kárt okozhat ezekben a rendszerint szabad ég alatt tárolt ingóságokban, de a dísznövények pótlása is jelentős összegre rúghat ilyen esetben” – mondja Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A lakásbiztosítások nyújtotta védelmet – nagyságrendileg havi 150-300 forintért – nem csak a kerti bútorokra, hanem a dísznövényekre is ki lehet terjeszteni, érdemes ezért ebből a szempontból is átnézni és ellenőrizni meglévő szerződésünket. Az ügyfelek körében évről-évre népszerűbbek is a kertet is védő kiegészítő biztosítások, ám míg a kerti bútorokra minden hatodik szerződő gondol, a kerti dísznövényekre már csak töredékük választ kiegészítő fedezetet.

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint megéri ilyen kiegészítő biztosítást kötni, hiszen náluk nem ritkák a 100 ezres nagyságrendű kárkifizetések a kerti dísznövények esetében, a kerti bútorok rongálódása esetén pedig a 200 ezer forintot is gyakran meghaladja a kártérítés. Jellemző, hogy leginkább vihar, felhőszakadás vagy jégverés tesz kárt a kerti bútorokban, illetve dísznövényekben.