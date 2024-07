Szita Károly polgármester a közösségi oldalán számolt be róla, hogy négy helyen is traffiboxok kihelyezésért kérték a kaposváriak. A Töröcskei út után a Guba Sándor utcában is kikerült a sebességmérő "doboz".

– Következik a Pécsi utca és az Egyenesi út – írta posztjában a városvezető.