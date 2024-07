Tratnyek Péter mestervizsgás kutyakiképző egy újfajta képzési rendszert dolgozott ki a közelmúltban, melynek sikerét az is jól méri, hogy rögtön másolni is kezdték. Problémás kutyáknak tart úgynevezett rehabilitációs tréninget. Podcast műsorunkban részletesen elmagyarázza a tréning sajátos, és egyénre szabott metodikáját ugyanúgy, mint ahogy azt is, mit is értünk problémás kutyán, kinek lehet szüksége egy ilyen jellegű tréningre.