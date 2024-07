Régi bizonyság: a készen kapott információ a képzelet elsatnyulásához vezet. Lelkes magyartanárok – szerencsére akadnak még – nem véletlenül ajánlanak élvezetesebbnél élvezetesebb könyveket tanítványaiknak, s nemcsak kötelező műveket. Az olvasás kitágítja a világot, értelmi és érzelmi intelligenciát fejleszt, és nem zárja kalodába a szárnyalásra hivatott képzeletet. No de hol van ma már Fekete István regényéből, a Tüskevárból Tutajos és Bütyök érdeklődő jelenléte, szenvedélyes ismeretvágya erdő-mező titkai iránt, no meg Matula bácsi rajongása a természet és ezzel együtt az élet rendje iránt?

Azt tapasztalom, mindez már csak az egyre kisebb számú kiváltságosoké, akiket (még) nem szippantott be a gépi világ őrülete, akiknek szülei józan gondolkodást, tradíciót, mi több: istenhitet próbálnak átplántálni csemetéjükbe, természetesen felnyitva szemüket a digitális világ jótékony és kártékony voltára is. Sokak szemében mindez nem „trendi”, így a legtöbb szülőt hidegen hagyja, mondván: gyermeküknek haladnia kell a korral. Akkor viszont kétségbeesnek, amikor a pedagógus közli: baj van; figyelemzavaros gyerekük nem képes haladni társaival. A koncentrációs problémákat, hiperaktivitást, közösséghez való alkalmazkodási nehézségeket és agressziót produkáló tünetegyüttes, az ADHD ma az egyik leggyakoribb gyermek- és serdülőkori viselkedési zavar. A genetikai hajlam mellett nem elhanyagolhatók a környezet okozta hatások, ezért nagyobb gondot kellene fordítani e tünetek kezelésére. Bár világjelenségről van szó, hazánkban több mint 70 ezer 6-18 éves korú gyereket érint, melynek következménye, hogy nemcsak most, a vakáció idején, hanem egész tanévben nem lehet lekötni a gyerekeket. Pörögnek feszt, nyugtalanok, már-már kezelhetetlenek és a TikTok-tartalmakra is csupán 7 másodpercig képesek figyelni.

Mintha valamiről lemaradnának…

Igen, lemaradnak. Például a Kis-Balaton kínálta csendről, békéről, derűről, pedig az ilyen élmények fokoznák a befelé és felfelé hallgatózást, hogy az ifjak felfedezzék önmagukat és a természet rendjét.

Ehhez viszont vakációra kellene küldeni a közösségi médiát.