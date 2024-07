A hetek óta tartó extrém hőségben több víz fogy. Erről számoltak be a palackosvíz-forgalmazók és a vezetékesvíz-szolgáltatók egyaránt.

– Valamennyi somogyi településen megnőtt a vízfogyasztás – közölték a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél, hozzátéve, hogy a társaság a hőségriasztásokat figyelembe véve előre készül a megnövekedett vízigények kiszolgálására. – Változtatjuk az üzemrendet, újabb szivattyúkat helyezünk üzembe, fokozottan figyeljük a tárolók vízszintjeit – mondták. – Mindezek ellenére a tartós hőség miatt Somogy vármegyében jelenleg két településen, Kadarkúton és Szőlősgyörökön vált szükségessé a víztárolók más víziközműrendszerről, vízszállító gépjárművel történő töltése. Ezért a lakosság nem is érzékel vízhiányt ezeken a településeken.

– Minden nyáron több a vízfogyasztás, ezt tudjuk, így felkészültünk rá termékkel és munkaerővel egyaránt – mondta kérdésünkre Tárkányiné Mári Orsolya, a kaposvári Markunion vízadagoló cég ügyvezetője. Hozzátette: a forgalom mintegy 20 százalékkal nőtt meg, naponta 8 ezer liter vizet szállítanak ki az ügyfelekhez. – A kollégák kemény fizikai munkát végeznek a hőségben, de rajtuk kívül diákmunkásokat is foglalkoztatunk, akik segítenek a raktár feltöltésében. Várunk még jelentkezőket telefonos munkára is – mondta az ügyvezető. Hozzátette: a hőség miatt többen érdeklődnek ballonosvízadagoló-berendezések iránt.

Jelentősen megnőtt a forgalom a lengyeltóti KLM ­ABC-ben is, ahol ezekben a hetekben jóval több ásványvizet tesznek a vásárlók kosaraikba. – Az ásványvizekből sokkal nagyobb mennyiséget rendelünk ilyenkor – mondta Lenner Éva tulajdonos. Hozzátette: már jó előre gondoltak a kánikulára és több vizet kértek nyárra. Így van raktárkészlet. A vásárlók keresik a hűtött italokat is, hiszen a 30 fok feletti hőségben jólesik a hűsítő innivaló.

Nem terveznek vízkorlátozást



A Kavíz Kft. üzemeltetési területén is megnőtt a vízfogyasztás a hosszan tartó szaharai hőségben. – Kaposvár esetében napi 1000-1200 köbméteres növekedéssel lehet számolni a múlthavi napi átlagos termeléshez viszonyítva – közölte a Kavíz Kft. kérdésünkre. – Vízhiányra nem kell készülni Kaposvár és környéke esetében sem, hiszen a szolgáltató tudja biztosítani az ellátást és nem tervez jelenleg korlátozásokat.