Az októberben felálló új képviselő-testület már egy vadonatúj faluházban tarthatja meg az üléseket Vésén. A településen ugyanis befejeződik a faluház felújítása, amelynek munkálatait még két éve kezdte meg a falu önkormányzata. Akkor a Magyar Falu Program egy kiírásán nyertek támogatást az épület korszerűsítésére, ám ezzel a hozzátartozó melléképületet nem tudták felújítani. Így tavaly egy újabb Magyar Falu Program-os pályázatra nyújtotta be terveit az önkormányzat, amelyből sikerült is 15 millió forintot lehívni a korábbi 30 millió forintos pályázathoz. A vissza nem térítendő támogatásokból egy olyan modern épületet alakítottak ki, ahol minden ügyet egy tető alatt tudnak elintézni a falu lakói. Hiszen az új faluházban helyet kapnak majd a hivatali helyiségek. De ezeken kívül a falugazdász irodáját és minden közigazgatáshoz kapcsolódó helyiséget is itt alakítottak ki.