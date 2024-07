Sokszor és szívesen látott vendég volt Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály. Huszka Jenőt, a neves zeneszerzőt is megihlette az Anna-bálok varázsa, életének utolsó szerzeménye az Anna-báli keringő.

Soós Krisztina Szonja lett az Anna-bál szépe az idén

Mindezt az interneten összegyűlt tudásból szemezgettem ki magamnak, mert azt is olvastam, hogy 2024-ben a 199. Anna-bál szépe egy elsőbálozó, 18 éves, balatonfüredi lány, Soós Kriszta Szonja lett, és annak rendje és módja szerint az udvarhölgyeit is megválasztották.

Nem tudom, hogy meddig maradhat fenn még az efféle hagyomány, miután a világon már megválasztották az első, mesterséges intelligencia által generált szépségkirálynőt.

A győztes Kenza Layli lett, aki marokkói lifestyle influenszerként működik, írta meg a CNN. A személyiségét teljes egészében a mesterséges intelligencia generálta, beleértve a képeit, feliratait és a beszédét is. Az Instagramon 200 ezer követője van, a TikTokon további 45 ezer. A versenyzőket egyébként a közösségimédia-befolyásuk alapján is mérték. Készítője ötezer dollárt nyert további fejlesztésre. Tartok tőle, hogy a jövőben kevesebb hagyományos hír lát majd napvilágot, és több lesz a mesterséges intelligencia által felkínált választás. Tessék választani magunknak báli csillogást...