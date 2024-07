Félidőnél jár a Művészetek Völgye Fesztivál, amely idén közel 3000 programmal csábítja a látogatókat Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján 40 különféle helyszín vár mindenkit, művészek, társulatok költöznek be a három település udvaraiba. Július 28-ig még többek közt olyan zenekarokra bulizhatunk, mint a Bohemian Betyars, a Belga, a Bagossy Brothers Company, a Vad Fruttik, az Analog Balaton, a 30Y, Pogány Induló, az Elefánt és Beton.Hofi. Fotó: Művészetek Völgye A Művészetek Völgye Fesztivál 40 helyszínén néha úgy érezhetjük magunkat, mintha különféle fesztiválokra, különféle művészeti univerzumokba látogatnánk el, legyen szó analóg fotózásról, művészetterápiáról, alkotásról, táncról, önismereti programokról, versekről vagy éppen cirkuszművészetről. A fesztivál a művészeknek is kedvelt találkozási pontja, nem egyszer kaphatjuk magunkat azon, hogy az egyik este a nagyszínpadnál tombolunk az egyik előadóra, másnap a Völgyimpróban vagy a Zenélő Buszon hallhatjuk, a Kaláka Udvarban vagy a Petőfi Udvarban verset faragunk vele, a Momentánban az életéről tanulhatunk vicces jelenetekkel felidézve annak pillanatait, a MókusKert Udvarban hallgathatunk vele izgalmas beszélgetést vagy éppen mesét olvas fel nekünk. Az Egyszülős Központ A kedvenc mesém előadásán például az előadók nemcsak mesét olvasnak a gyerekeknek, de közös történetet is alkotnak velük. A fesztiválon még meghallgathatjuk Varró Dániel, Leskovics Gábor vagy például Zalán Tibor meséjét is. Fotó: Művészetek Völgye Mindeközben a Művészetek Völgyében az elkövetkező öt nap alatt még olyan zenekarokra bulizhatunk a Panoráma Színpadnál, mint például a Csaknekedkislány, a Bohemian Betyars, az Esti Kornél, az Elefánt, a Platon Karataev, a 30Y, a Kiscsillag, a Bagossy Brothers Company, a hiperkarma és a Belga, a nagyszínpadot Beton.Hofi különleges zenekaros koncertje zárja vasárnap. A Cirque du Tókert csillagtetős színpada alatt élvezhetjük még a Budapest Bár koncertjét, a Lévi Story: a farmer király! című klezmer musicalt, a Csík zenekar és Presser Gábor fellépését, Bródy János koncertjét, valamint a Duda Éva Társulat, a Feledi Projekt és a OneTwoMany társulat előadásait. Utóbbiaktól délutánonként a cirkuszművészet csínját-bínját is el lehet tanulni. Művészetek Völgye Fesztivál a félidőnél videós hangulatjelentés itt. Fotó: Művészetek Völgye A Petőfi Udvarban olyan előadókat láthatunk még, mint a Pál Utcai Fiúk, 6363, Kiss Tibi és az Aranyakkord, Solére – aki a Coldplay előtt is fellépett -, a Pandóra Projekt, a Felső Tízezer, Vecsei H. Miklós formációja pedig QJÚB: A kocka kibontása című koncerttel érkezik. A PEMA Udvarban a PASO, az Anna and the Barbies, Pénzes Máté és a zseb, a Mörk, a Magashegyi Underground és a Mattset is érkezik még. Fotó: Művészetek Völgye A Taliándörögd zenei ütőereként szolgáló Közlekedési Múzeum x LŐTÉR helyszín ezúttal is második nagyszínpadként szállítja a Völgybe a legfrissebb ütemeket: a Fiúk, Hundred Sins, a Freakin’ Disco, Sisi, a Vad Fruttik, az Analog Balaton, Ajsa Luna, a Random Trip és Pogány Induló is itt játszanak. Napközben pedig felfedezhetjük a Közlekedési Múzeum legendás járműveit és múzeumtörténeti érdekességeit, ki lehet próbálni a hajtányozást is, és minden délelőtt indul a családi buszjárat is, amikor a múzeum Retro Ikarus 311-esére lehet felszállni, míg ugyanez a járat délután Zenélő Buszként járja a településeket a fesztiválozókkal, miközben Wunderlich József, Bérczesi Robi vagy éppen Hobo koncertjét hallgatják. Fotó: Művészetek Völgye Nyitókép: Művészetek Völgye

forrás: likebalaton.hu