Akkora volt az érdeklődés az őrtilosi Spalettás Porta iránt az elmúlt években, hogy még a tulajdonosoknak is időben le kellett foglalniuk saját szállásukat, ha valamilyen családi rendezvényt akartak szervezni. Idén azonban nem kellett ennyire előrelátónak lenniük, az érdeklődők száma jelentősen visszaesett a nyárra.

Négy éve üzemeltetjük a szálláshelyünket, eddig mindig telt ház volt, de most üres heteink is vannak

– mondta Tóthné Iváncsics Gyöngyi, a Spalettás Porta tulajdonosa. – A tavasz sem volt valami erős, őszre már vannak foglalások, de az sem az igazi. Nemcsak mi, más helyi szállásadók is tapasztalják a visszaesést. Nyitottunk egy másik helyet a faluban, de ott is csak néhány foglalásunk van. Rendezvényekkel bővült a kínálatunk. Születésnapokat, esküvőket is szervezünk. Azt látjuk, hogy ebbe az irányba is el kellett mozdulnunk, mert van rá igény – tette hozzá Tóthné Iváncsics Gyöngyi.

A somogyacsai Minor Major Vendégházban is igazi különlegességgel várják a kikapcsolódni vágyókat. Szekeres Richárd, a vendégház tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, tavaly nyáron költöztek a településre, és kezdték el felépíteni a falusi szolgáltatásaikat. Vendégeik nemcsak álomra hajtják fejüket a felújított parasztházban, hanem lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek az állatok etetésében, a tyúkok alól kiszedjék a tojást, vagy a reggelihez maguk szedjenek paradicsomot a kertből. Szekeres Richárd hozzátette, egyelőre jóval kevesebb turista fordul meg náluk, mint amire számítottak. Vendégeik többsége nagyobb városokból érkezik hozzájuk.

A vései önkormányzatnak saját vendégháza van. Bertók László polgármester lapunknak elmondta, nyáron minden héten van egy-két vendégük. Sok alföldi pihen náluk, de olyanoknak is adnak ki szobát, akik Horvátországba mennek nyaralni, és egy éjszakára megalszanak náluk. Már őszre is több vadász foglalt szállást.

Visszatértek a régi vendégek

A szennai Ágnes Vendégházban folyamatosan vannak turisták, csak augusztus utolsó két hetében tudnak szállást biztosítani. Miszlang Jánosné tulajdonos elmondta, a Zselic, a skanzen és a Katica Tanya vonzza a családokat, és sokan keresik fel a vidraparkot és a szarvasfarmot. – Nagyon sokan érkeznek hozzánk Kecskemétről és környékéről – emelte ki. – Rengeteg visszatérő vendégünk van. Nemrég meglátogatott minket egy 82 éves férfi és 78 éves felesége, akik először húsz éve szálltak meg nálunk.