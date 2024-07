A kaposfői 11 éves Lukács Levente már ismerte a VR szemüveget, de mégis új élményekkel gazdagodott.

– Egy táborban próbáltam először a szemüveget, ahol játszani lehetett rajta keresztül, de most sokkal izgalmasabb volt, például az Eiffel -torony tetejére is felvitt. Kicsit féltem, mert tériszonyos vagyok, így a székbe kapaszkodtam – mondta.

– Nekem az tetszett a legjobban amikor a Marson jártunk. Érdekel az űrkutatás, sok filmet is láttam már, de ilyen felvételeket még soha. Ha forgattam a fejem, még jobban körül tudtam nézni – mesélte élményeit a 14 éves Kovács Bence.

A fiataloknak arra is lehetőségük volt, hogy egy hullámvasút szimulátort is kipróbáljanak, így a 7 éves Varga Ákos is bátran ült a székbe.

– Igaz, hogy még soha nem ültem ilyen félelmetes hullámvasúton, de tényleg olyan volt, mint a valóságban – mesélte a fiatal.

– A virtuális valóság a számítógépes játékokat is új szintre helyezi. Vége a képernyő előtti gubbasztásnak, ugyanis a Beat Saber- az egyik legnépszerűbb játék, jobban megmozgat, mint egy aerobic edzés – emelte ki Marits István. – A VR egy olyan dolog, ami folyamatosan és egyre gyorsabban kelti fel az igényeket. Simán ellennénk nélküle, de rengeteg haszonnal is kecsegtet a felhasználási módja, akár egy technológia elsajátításáról legyen szó, vagy például a tervezési folyamatoknál. Hamarabb, mint gondolnánk, alappá fog válni– tette hozzá a Mosolygyár Egyesület egyesület elnöke.