Vásárolt egy amerikai típusú postaládát és vízálló filcekkel virágokat festett rá.

– Az a célom, hogy összehozzam itt a játszótéren az embereket, miközben virágmagokat cserélnek, ismerkedjenek, én is ezt tettem és hamar összebarátkoztam a mindössze három éves Larával – mesélte az ötletgazda, aki a jövőben Kaposvár több pontjára szeretne ilyen postaládákat telepíteni.

– Nagymamám kertje tele volt gyönyörű virágokkal, a szomszédaival folyamatosan cserélte a magokat, bújtásokat és közben jókat beszélgettek egymással, bízom benne, hogy a Virágot a világnak kezdeményezésem a város több pontján megvalósulhat – jegyezte meg Kovács Kata. A egynyári virágok, például százszorszép vagy fűszernövények magjai mellett varrt textilszíveket is elhelyezett. Hagyott egy levelet is, amelyben pár sorban leírja a cserebere kezdeményezés részleteit. Herczeg Attila a cseri városrész képviselője és Vigh Attila a városüzemeltetés ügyvezetője támogatta kezdeményezését. Kata nem csak a postaládát készítette el és töltötte fel, hanem közben kendőket is gyűjtött.

– Egy ismerősöm mesélte, hogy nyolc-kilencezer forint egy kemoterápiás kendő és szerettem volna segíteni a kezelés alatt álló hölgyeknek, csaknem ezer darab jött össze, ezeket átnéztem, kimostam, már három kórházba küldtem csomagokat, egy doboznyit a kaposvári kórházba vittem be – mesélte Kovács Kata. – Léteznek olyan női közösségek, amelyeket nem a pletyka, vagy a munkahelyek négy fala tart össze, a kezdeményezés sikere mutatja, hogy egy közösségi erő mekkora segítség a bajban – jegyezte meg a kaposvári édesanya. Textilcicák- és szívek, levendulacsokrok, citromfűvel töltött illatzsákok várták a gyerekeket a kaposvári iskoláknál a vakáció előtti utolsó tanítási héten. Kovács Kata a diákokat lepte meg apró ajándékokkal, mielőtt még elmennének nyári szünetre. Az volt a célja, hogy tanulmány eredményektől függetlenül vigyen meglepetést a tanulóknak.