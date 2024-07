Középpontban a gyerekek

Rajzokon mutatták be a tanulók kedvenc sportjukat, volt, aki kosarazik, más lovagol vagy éppen röplabdázik. Egy filmet is megnéztek a Kométáról, amely azt is bemutatta, hogy miért tartják fontosnak azt, hogy egészséges hústermékeket gyártanak. Különleges harapnivalókkal is készültek a fiataloknak, az asztalra került kifliből kocsi, amelyet egy virsli sofőr irányított. Répási Klaudia tizenegy éves kislánya Anasztázia is örülhetett elismerésnek.

– Nagyon büszke vagyok rá, mert minden tanévben nagyon szépen teljesít és szerintem motiválja őket, hogy megdicsérik őket és kapnak egy kis elismerést - mondta el a védőgázas csomagoló részlegen dolgozó édesanya. Hozzátette: négy éve dolgozik a vállalatnál és örül, hogy gondolnak a gyermekére is, akár iskolakezdési támogatással, akár ünnepekkor, vagy tanév végén.