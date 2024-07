Csaknem másfél évtizede annak, hogy a somogysárdi Fentős Zsolt kukoricát fuvarozott szomszédjának a fővárosba. Annyira megtetszett neki, hogy maga is termelni kezdte a jellegzetes nyári finomságot. Ma már több mint tíz hektáron foglalkozik csemegekukorica termesztésével. A nem könnyű művelési és betakarítási munkákban kisebbik fia, Adorján is segíti.

– Egy újfajta mákszerű mű­trágyát használunk a magra, mely segíti a fejlődést. Már nagyon korán, háromleveles korban eldől, hogy milyen csövet fog hozni a kukorica, ha korán mindent pluszsegítséget megkap, akkor jó termés várható – mutatta a be­érett csöveket Fentős Zsolt.

Március közepén elültette a növényt, a fejlődés szerencsére töretlennek bizonyult, így már a folyamatos, válogatott betakarításnál járnak. Az enyhe tavaszi idő miatt két héttel korábban kezdődött meg a szezon. – A korai fajták nyitottabbak és a kár­tevők könnyen megtámadják, így oda kellett figyelni a védekezésre tavasszal – emelte ki Fentős Zsolt.

– Az idén egy szuperkorai fajtát is vetettünk, amely 68 nap alatt érik be, de lefóliázva még korábban tudtunk szedni belőle. Bízunk benne, hogy október végéig a visszavetésekkel tudjuk garantálni a mennyiséget a somogyi piacokon – mondta az őstermelő.

A csemegekukoricát helyben is értékesítik, s emellett adnak el belőle zöldségkereskedőknek. A legnagyobb mennyiségben a pécsi, a hévízi, a fonyódi és a kaposvári nagypiacon árulnak kukoricát. A szedésben helyi nyugdíjas napszámosok segítenek, míg az értékesítésében a család és a rokonság.

Évek óta nem emelt árat, egy cső kukorica 200 forintba kerül nála. – Nem tudunk úgy emelni, mint ahogy a költségeink nőnek, árérzékenyek a vásárlók, ezért úgy próbáljuk a családi gazdaságot fejleszteni, hogy nagyobb mennyiséget termelünk, amelyből vissza tudjuk forgatni a tőkét például öntözőberendezés vásárlására – emelte ki az őstermelő.

Az elmúlt években 24 ezer hektárnyi területen termesztettek Magyarországon csemegekukoricát. A termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar vármegye 10 ezer hektár feletti termőterületével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi igazgatóságának adatai szerint a vármegyében csaknem kétszáz hektáron termesztenek csemegekukoricát, a legnagyobb területek Dél-Somogyban és Balatonbogláron találhatóak.

Fotó: Kovács Tibor