A játszóházak ideális választást jelentenek, amikor az időjárás nem kedvez a szabadtéri programoknak. Ezek a helyek biztonságos és izgalmas környezetet biztosítanak a gyerekeknek, ahol levezethetik energiáikat, miközben fejlesztik motoros készségeiket és kreativitásukat. Az interaktív játékok és mászófalak nem csak szórakoztatóak, de segítik a fizikai és szellemi fejlődést is. A szülők pedig nyugodtan pihenhetnek, tudván, hogy csemetéik biztonságban játszanak.

Bobo Fun Park, Alsópáhok

A Bobo Fun Park igazi paradicsom a gyerekek számára. Szerdától vasárnapig várja a családokat, délelőtt 10-től 14 óráig és délután 15-től 19 óráig. Több mint 30 attrakcióval büszkélkedhet, köztük interaktív mászófalak, beltéri kötélpályák és lézerlabirintus. A földszinten található a Bobo Boulder, ahol a gyerekek biztonságosan mászhatnak a bouldering falon. A Dream Walls különböző témájú mászófalakat kínál, amelyek izgalmas kihívást jelentenek minden korosztály számára. A focipályán a gyerekek levezethetik felesleges energiáikat, míg a Wave Climb hullámzó mászófala különleges élményt nyújt. A Skyscraper Walk felhőkarcoló-séta magasban lévő élményelemekkel igazi kihívást jelent, a Geometrix geometrikus mászó és játékterei pedig kreatív és fejlesztő hatásúak. A Jump in the Air trambulinokkal kedveskedik az ugrálni vágyóknak, míg a lézer labirintus interaktív lézeres kihívásokkal fejleszti a gyerekek ügyességét. A MultiBall többfunkciós labdás játékokkal biztosítja a szórakozást. Az emeleten található a Baby World, ahol a legkisebbek is biztonságosan játszhatnak. A baba-mama konyha és pihenőtér kényelmes környezetet nyújt a babáknak és mamák számára. Az Aréna Bar bár és pihenőtér lehetőséget ad a szülőknek a kikapcsolódásra. A trambulinok, a ValoJump interaktív trambulin játékok, és a ValoClimb interaktív mászófalak garantáltan lekötik a gyerekek figyelmét. A ninja pálya és a ropes course (kötélpályák) igazi kalandot kínálnak a gyerekeknek, míg a VR szimulátorok különleges élményt nyújtanak. Ez a hely tökéletes választás egy esős vagy túl meleg napra. Ne hagyjátok ki, nézzetek be Alsópáhokra, a Kolping utcába! További infó itt.