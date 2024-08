Az 541-es lélekszámú Somogyfajszon 15 éve nincs helyben élő háziorvos, azóta helyettesítéssel töltik be a háziorvosi állást, Somogysárdról jár át az ottani orvos nyugdíj mellett, hetente kétszer. Az ellátás így is megfelelő és problémamentes, felelte kérdésünkre Sall István polgármester.

Nagyatádon egy éve nem működik az egyes háziorvosi körzet, hiába hirdette meg az önkormányzat. Előtte ugyanezt a körzetet évek óta helyettesítéssel látták el, de végül már helyettest sem találtak. A betegek közben stabil ellátást, más orvost kerestek maguknak, emiatt a körzet kiüresedett. Kovács Ildikó nagyatádi jegyző kérdésünkre elmondta: Nagyatádon hét háziorvosi körzet van hivatalosan, abból három körzetben csak helyettesítő orvos áll a betegek rendelkezésére, az egyik az említett egyes körzet. A folyamat 2015 körül kezdődött, amikor fél év alatt három háziorvos fejezte be a munkát a városban.

A kaposfői háziorvos, Antal László évek óta helyettesít egy nagybajomi körzetben, ahol kétezer beteget kell ellátnia. Általában délelőtt az egyik, délután a másik településen rendel. Jó az asszisztenciája, és a Covid óta önállóbban, esetenként a betegek személyes jelenléte nélkül működnek, ez gyorsítja a rendelést.



A háziorvosi szakma egyáltalán nem vonzó a fiataloknak, viszont a mai digitális elvárások nehezebbek az időseknek.

– mondta Antal doktor. – A költségek folyamatosan emelkednek, miközben a finanszírozásunk stagnál. Felesleges, már-már észszerűtlen adminisztrációval, jelentési kötelezettséggel terhelnek bennünket. Nem minden orvosnak felel meg, hogy vállalkozóként szétfolyjon a teendőkben...

A vidéki körzetekért nem jelentkeznek a fiatal orvosok, ha egy körzet megüresedik, az 90 százalékban úgy is marad, állapította meg Dús István kiskorpádi háziorvos, aki korábban a Magyar Orvosi Kamara somogyi elnöke is volt.

A megoldás az összevonás, a praxisközösségek alakítása vagy diplomás nővérek bevonása lehet, de az üres vidéki körzetek már nem nagyon fognak elkelni.

– jósolta. – Konkrétan nem tudok olyanról, aki az átszervezett orvosi ügyelet miatt mondott volna fel, bár hallottam olyat, hogy valaki tervezte. Összességében nem láttam erőszakosnak az ügyeleti részvételbe való bevonást, hogy ez indok lenne.

Korábban a kormány első praxishoz jutási és letelepedési támogatást indított. Az öt évnél régebben üres praxisok betöltésére nettó 20 milliós támogatást lehet igényelni, ha valaki hat évet aláír. Ám 2024-ben még mindig ugyanannyi pénzt lehet elnyerni, mint hat éve, ezért másféle finanszírozást kellene bevezetni, vélik a háziorvosok. A vidéki ellátást jobban kellene javadalmazni, javasolta Dús István.