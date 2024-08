Új tanév 1 órája

5 tipp, hogyan készítsük fel a gyerekszobát az iskolakezdésre

Hamarosan itt az új tanév kezdete, az iskolatáska mellett pedig a gyerekszobát is érdemes felkészíteni az új kihívásokra. Rendezett, tiszta környezetben produktívabbak vagyunk, ez a gyerekek esetében is így van: a tanulás, leckeírás is gyorsabb és hatékonyabb, ha nem lepi el kosz és káosz a szobát. Egy alapos takarítással sokat tehetünk azért, hogy a tanév eleje a friss kezdés érzését is elhozza. A munkába természetesen csemeténket is bevonhatjuk, életkorának megfelelő módon, így ő is motiváltabbá válhat a végeredményként megszülető tisztaság és rend megőrzésében.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotó: Kállai Márton

Minden szülőnek ismerős lehet az érzést, ami egy gyermekkel otthon töltött, átjátszott nap után a gyerekszobába belépve fogja el. A játékidő végével a rendrakás következik, és bár sokszor a legegyszerűbb megoldás a szétszórt holmik gyors elpakolása, néha alaposabb takarításra is szükség van, hogy otthonunk egészségét megőrizzük. Erre remek alkalmat teremt az iskolakezdés, amikor egyébként is rendszerezzük és átválogatjuk csemeténk használati tárgyait. Hogy megkönnyítsék a folyamatot a Dyson szakértői összegyűjtöttek néhány hasznos tippet, amik segítséget jelenthetnek a gyerekszoba alapos kitakarításához. 1. Selejtezés, válogatás Mielőtt belevetjük magunkat a nagytakarításba nézzük át gyermekünk ruháit, játékait, iskolaszereit. A kinőtt, megunt vagy ritkán használt ruhákat, tárgyakat, ha van rá helyünk, elrakhatjuk, például a kistestvérek számára, de akár el is ajándékozhatjuk vagy adományozhatjuk őket. A rendezettebb, nem túlzsúfolt szobát nemcsak sokkal könnyebb kitakarítani, hanem a kialakított rendet is egyszerűbben megőrizni. 2. Függönyök, redőnyök: a rejtett koszfészkek Sokszor bele se gondolunk igazán, hogy a lakástextíliák, így a függönyök vagy éppen a redőnyök mennyi szennyeződést és port tudnak elnyelni. Frissebb és nem utolsó sorban egészségesebb lesz a gyerekszoba is, ha kimossuk a függönyöket, árnyékolókat. A redőnyöket és a karnisokat mindenképp portalanítsunk! Ehhez érdemes olyan porszívót használni, amely tartozékai között vannak olyan fejek, amelyek akár redőny takarításra is használhatóak, így nem kell kézzel törölgetnünk, vagy a takarítás közben felszálló portól tartanunk. 3. Egy alapos ágytakarítás sose árt Lehet, hogy ránézésre gyermekünk ágya és annak környéke nem tűnik különösebben piszkosnak, de a matracokban és az ágy alatti félreeső zugokban könnyen és nagyszámban találhatunk különböző mikroszkopikus élőlényeket és részecskéket – például poratkákat vagy pollenszemcséket, amelyek jelenléte gyermekünk alvásminőségére is nagyban kihathat. A matracokat a Dyson szakértői szerint legalább fel évente ajánlott alaposan kitakarítani, ehhez, ha tehetjük, használjunk speciális, matractakarításhoz tervezett porszívófejet, amely különleges kialakítása révén igazi „poratkagyilkosként” működik.

4. Utolsó simítások: porszívózás Itt burkolattól függően több megközelítés létezik. Keménypadló esetén értelemszerűen porszívózzuk fel az egész teret, különös gondot fordítva a sarkokra és más, félreeső zugokra. Ezt követően pedig jöhet befejező mozzanatként az alapos felmosás. 5. Padlószőnyeg Ha gyermekünk szobájában padlószőnyeg van, akkor a Dyson szakértői a következő technikákat ajánlják a hatékony munkához: Lassan és aprólékosan: Ezzel felbolygatjuk a szőnyegszálakban tanyázó port és szennyeződéseket, amiket így a porszívó sokkal könnyebben szív fel. Koncentráljunk egy pontra: Az is segít, ha egy területen többször átmegyünk a porszívóval, de ne vigyük túlzásba: háromnál többször visszatérni ugyan oda a Dyson szakértői szerint már elhanyagolható eredménnyel jár. Figyeljünk a rejtett, nehezen elérhető zugokra: A szőnyeggel fedett területek ideális élőhelyei a poratkáknak, ezért igyekezzünk a nagyobb bútorok alatt is kiporszívózni, akár úgy, hogy ideiglenesen elmozdítjuk őket a helyükről.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!