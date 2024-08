„A kelet-magyarországi régió fellegvárának tekinthető, albérletárak tekintetében pedig a fővároshoz közelítő vármegyeszékhely volt az idei évben is a terület legkeresettebb települése, itt zárult a Duna House által közvetített vármegyei tranzakciók 82%-a. Az ingatlanközvetítő várakozásai szerint az év második felében is aktív piaccal lehet majd számolni mind országos, mind vármegyei szinten, ezért is döntött a hálózat egy újabb, debreceni Duna House ingatlaniroda nyitása mellett. Az új iroda szakértői az augusztus 16-i megnyitót követően, a Simonffy utca 15. szám alatt, a várják az ügyfeleket.” – tette hozzá a szakértő.