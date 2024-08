A falaknak az a legjobb, ha a föld alatt pihennek

Felmerül a kérdés, hogy fáj-e a régész szíve, ha megannyi verejtékes, ásással és kutatással eltöltött nap után újra és újra visszatemetődnek a falak, hogy hosszú álmukat tovább aludják háborítatlanul. – Nekem nem fáj annyira a szívem, hogy visszatemetjük, mert tudom, hogy ezzel tesszük a legjobbat a falaknak, a padlóknak és minden másnak, mert ha nyitva hagynánk őket, akkor az eső, a fagy, a jég, az időjárás viszontagságai teljesen elpusztítaná egy éven belül a megmaradt falakat. Ez sajnos nagyon gyorsan megy végbe. Tehát csak akkor lehet falakat nyitva hagyni, vagy bemutatni, hogyha konzerváljuk, vagy ha van felette védő épület, tető. Amit jelenleg itt látunk a felszínen – a Gabonatár, a Bazilika, a Déli kapu –, azok nem az eredeti római falak: ezek alul vannak, és ez modern felfalazás, hogy lehessen látni az alaprajzot.

Virtualitással a valóságban

A Castrum virtuális kiállítást 2019-ben mutatta be a Balatoni Múzeum, ami Múzeum honlapján változatlanul elérhető. Ennek egyik részeként megálmodtak egy régészeti parkot Fenékpusztán, miként is lehetne bemutatni az erődöt, a védő falakat, a a tornyokat, a belső épületeket 3D s rekonstrukciókon keresztül. – Úgy gondolom, hogy egy régészeti park nem feltétlenül azt jelenti, hogy eredeti romokat mutatunk be, vagy visszaépítünk falakat, esetleg megpróbálunk valamit rekonstruálni, például egy kaput, hanem ezt különböző digitális-virtuális módszerekkel is a közönség elé lehet tárni. A helyszínen például egy tablettel végig lehetne menni és a monitoron 3D-s rekonstrukcióban a néző elé tárul, hogy mi mit találtunk a föld alatt. Hiszen az adatok megvannak, rendelkezésre állnak, így a lehetőségek nagyon sokoldalúak és érdekesek. Nyilván egy partner kéne itt Magyarországon erre. Forrás: Balatoni Múzeum – A megvalósításnál olyan partner lenne az ideális, aki megérti azt is, hogy milyen műemlékvédelmi szabályok szerint kell dolgoznunk - mondja Orsolya, hiszen a szigorú szabályok ide is vonatkoznak. – Ez nagyon nagyon fontos. Öröm számunkra, hogy a festői majorság most fel lett újítva, egy egészen más benyomást kelt ez a környezet, még a munka is nagyobb öröm. Viszont ami számomra, régész szempontból bosszantó, hogy változatlanul azt látom, hogy a fenntartó nem érzékeli azt, hogy ez a római erőd és a Festetics majorság egy műemlékvédelmi egység, és ezt így is kéne kezelni, mert a majorság nagy részben az erődnek a köveiből épült. Az egész pozíciója úgy helyezkedik el, hogy itt még állt az erőd, tehát az erődön kívülre építették, mert nem tudtak erre a részre építkezni. Tehát ezt az egész tájegységet, műemlék jellegű egységet kéne megérteni és egy képben látni. Itt nem húzódott egy vonal vagy határ a két épület között. A fenékpusztai római villa bástyái

Fotó: Mihály Szilvia – Ha belegondolunk, az is nagyon érdekes, hogy a Festeticsek látták ezt a római örökséget. Akkor még álltak valamilyen szinten itt a falak, a tornyok. Ők hogyan gondolkoztak erről? Azt gondolom ezt is be lehetne mutatni egy kisebb kiállítás keretében, hiszen nem csak elképzeléseink, hanem térképeink, információink vannak erről, illetve megtaláljuk a nyomokat az ásatáson is: a Festeticsek aktívan a romokra is ráépítkeztek, így van ennek egy régészeti kontinuitása is. Nézd meg az ásatáson készült képeinket!

Nyitókép, fotók: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

