A Balaton környékén nyaralók az idén is egyre több panaszos bejegyzést tettek közzé a közösségi oldalakon, melyek szerint a pihenésüket megzavarják a mezőgazdasági gázágyúk folyamatos durrogtatásai. A legtöbb panasz arról szólt, hogy a nyaralók nem értik, miért kell elviselniük ezt a zajt, amikor pihenőövezetben tartózkodnak. Ugyanakkor több kommentelő is felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a gazdák számára, akik így próbálják megvédeni a termésüket – nemcsak a szőlőültetvényeken, mint a Sonline.hu megtudta, hanem más mezőgazdasági területeken is.

A balatoni szőlőültetvényeken a gazdák kemény munkával védik termésüket, többek között gázágyúk segítségével

Fotó: Kallus György

Mi is az a gázágyú, és miért van rá szükség?

A gázágyú – más néven hangágyú – egy olyan eszköz, amelyet elsősorban madarak és más vadállatok távol tartására használnak a mezőgazdasági területeken. Ezek az eszközök sűrített gázt használva robbanásszerű hangot keltenek, amely hatékonyan riasztja el a termést dézsmáló állatokat. A Balaton környéki gazdák számára ez az egyik legfontosabb eszköz a termés megóvására, különösen az augusztusi időszakban, amikor a szőlő érik, és a seregélyek hatalmas károkat okozhatnak.

Bór Norbertné, a Borvidéki Tanács titkára elmondta, hogy egyes szőlőültetvényeken a seregélyek miatt akár 90%-os terméskiesés is előfordulhat. "Egy 0,3 hektáros területen, ahol normál esetben több mázsa szőlőt szüretelünk, volt hogy mindössze 35 kilogrammot tudtunk betakarítani. Ez az a mennyiség, amit a madarak meghagytak" – mondta. Ez az adatmennyiség nem csupán elrettentő, hanem egyértelműen mutatja, hogy a termelők számára a gázágyúk használata létkérdés. Ugyanez a helyzet a kukoricatáblák esetében is, ahol a vaddisznók és más nagyvadak jelentős károkat okozhatnak, ha nem védekeznek ellenük megfelelő eszközökkel.

A nyaralók és a gazdák szempontjai

Bár a nyaralók pihenés iránti igénye teljesen érthető, a helyi gazdák számára a gázágyúk használata létfontosságú a termés védelmében. A Balaton környékén több száz hektárnyi szőlőültetvény található, ahol a gazdák egész évben dolgoznak azon, hogy a lehető legjobb minőségű termést takarítsák be. Azonban a seregélyek okozta károk drasztikusan csökkenthetik a hozamot, és ezzel együtt a gazdák megélhetését is.