A Szeretünk téged című kötet azoknak a gyerekeknek ad segítséget, akiknek szülei úgy döntöttek: nem folytatják tovább együtt a közösen megkezdett életüket, elválnak. De nem csak a gyerekeknek lehet hasznos eszköz a könyv, hanem a szülőknek is.

– Olyan történeteket írtam ebbe a könyvbe, melyek a szülőket is segíti. Eszközöket kapnak, hogyan tegyék könnyebbé ezt az időszakot, és lehetőséget ad arra, hogy beszéljenek a témáról, mondta a szerző. A könyv megírását saját élete ihlette, így Farkas Nóra olyan ötleteket is belegyúrt a könyvbe, amelyek kifejezetten családjukból származik.

– Szerettük volna úgy megoldani ezt az időszakot, hogy a gyermekünk legkevésbé sérüljön a változástól. Ebbe a könyvbe bekerültek a személyes tapasztalataim, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé sérüljön – mondta az írónő.

Farkas Nóra eredetileg jogász végzettségű, megszerezte a válási mediátor szakképzettséget is. Szakemberként tudott arról írni, hogy egy ilyen mérvű változásban, amit egy felnőtt is nehezen kezel, hogyan segíthet a szülő.

– Ez egy olyan időszak, ami a gyerekeknek is nagyon sok változást hoz. Megváltozik a napi rutin, de akár óvoda, vagy iskolaváltással is járhat. Azt gondolom, hogy az jó dolog, ha beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogyan alakul az élet a válás után. Lesz-e saját szobája mindkét szülőnél, az milyen lesz, ezek könnyítenek a helyzeten – tette hozzá az író, akinek eddig megjelent könyvei egy sor jellemző problémánál nyújthatnak kapaszkodót a kisgyermekes családoknak, adhatnak megoldást a csonka-, vagy a mozaikcsaládok hétköznapjaiban.

– Az óvodai beszoktatásról szóló könyvem már a hatodik kiadását éli meg, ez nagyon nagy boldogság számomra. Hiszen már azok a gyerekek, akiknek szülei először megvették, már iskolások. Szeretném hinni, hogy tulajdonképpen gyerekek tízezreinek nyújtott segítséget – mondta a kaposvári mesekönyvíró.

A Szeretünk téged című könyvét Farkas Nóra Budapesten, a Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatja be, ezután a boltok polcain is elérhető lesz.