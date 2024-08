Míg 2020-ban 10 csoportban 272 erdőjáró összesen 23 ezer 120 kilométert tett meg a zselici erdei vándortáborban, addig az idén 21 csoportban 605-en 51 ezer 425 kilométert küzdenek le. Négy év alatt megduplázódott tehát az érdeklődők száma és teljesítménye is. Hétfőn egy újabb csapat érkezett Somogyba, most éppen Nógrádból. Az általános iskolás és középiskolás fiatalok első útja a vasútállomásról a kaposvári Erdők Házába vezetett.

– A gyerekek a vonaton még a telefonjukon lógnak, aztán egyszerűen elfelejtik – mondta Tóth Gáborné, a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola pedagógusa, akinek ez a negyedik erdei vándortábora. – Ha megállunk, és megmutatjuk nekik az érdekességeket, akkor csak a fényképezéshez veszik elő.

Jó buli a túrázás, szeretik a természetjárást, erősítette meg Rozgonyi Benedek 11. osztályos tanuló. Barátja, Frics Bálint hozzátette: ha kifárad az ember, azt feltöltődés követi, jólesik pihenni és újra nekivágni a távnak. – Nagyon tetszik, hogy ez a tábor kihívásokat állít elénk mentálisan és fizikailag is, és segít leküzdeni a saját határainkat – mondta Bálint Eszter Viktória, a Mikszáth Kálmán Gimnázium 10. osztályos diákja.

A legtöbb csoport a Dunántúlról, Budapestről és a főváros agglomerációjából érkezik, de volt szegedi, debreceni és salgótarjáni csoport is, többnyire diákok.

– Az egyik legnépszerűbb útvonal a zselici, ezt bizonyítja, hogy a 22 meghirdetett időpontból 21 azonnal megtelt – mondta Éder Lilla, a Sefag Zrt. turisztikai referense. – Az idei csoportból 5 van, amelyik visszatérő: 3 másodszor, kettő pedig harmadszor jött el újra öt év alatt. Harmadik éve egyéni jelentkezőket is fogadnak az erdei vándortáborok, a zselici, a mecseki és bakonyi vidéken barangolnak egyéni jelentkezős csapatok. A legfiatalabb egyéni jelentkezős táborozó 5 éves volt, míg a legidősebb 82.

Az Aktív Magyarországért kormánybiztosság szervezésében az erdein kívül vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborok is várják nyaranta az érdeklődőket. Az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja az erdei vándortáborokat, amelyek az állami erdőgazdaságok területén vezetnek a vármegyékben, így a Zselicben a Sefag szervezi a táboroztatást.