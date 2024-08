A STRAND Fesztivál TravelPass hetijegy idén is a Balaton mindkét partján minden vonatra, illetve a tó mentén közlekedő helyközi Volánbusz-járatokra is érvényes lesz 7 teljes napig. A hetijegy augusztus 16-tól elővételben megvásárolható. Érvényessége 7 nap, a legkorábbi kezdő nap augusztus 19., a legkésőbbi pedig augusztus 23. lehet. A STRAND Fesztivál TravelPass így a fesztivál előtti vagy utáni napokon is használható. Ezzel a jeggyel az érvényességi időszakon belül nemcsak Zamárdi környékén, hanem akár a teljes déli és északi parton is igénybe lehet venni a menetrend szerint közlekedő MÁV-START és Volánbusz helyközi járatokat, valamint a balatonfenyvesi kisvasutat is.

A hetijeggyel a legtöbb esetben olcsóbban, kényelmesebben utazhat a fesztiválozó, mintha minden alkalommal külön jegyet vásárolna. A STRAND Fesztivál TravelPass 25 éven aluliak számára, valamint online felületen vásárolva kedvezményes áron érhető el. A MÁV mobilalkalmazással a 25 éven aluliaknak 2650, míg a 25 évnél idősebbeknek 3791 forint a hetijegy ára másodosztályra. A pénztári és a jegyautomatás vásárlás esetén 2790, illetve 3990 forint az ára korosztályi bontástól függően. (1. osztályon utazva, illetve kutya- vagy kerékpárszállítás során az általános szabályok szerint kell megváltani a további kiegészítő jegyeket.) A termékekhez a választott vonatra előírt helyjegyet meg kell venni, a hetijegy érvényességi területén azonban szinte valamennyi vonaton van helyjegy nélkül igénybe vehető kocsi, ahol a szabadon maradt ülőhelyek foglalhatók el. Az idei főszezonban, a biztos ülőhelyet keresők számára elérhető a fakultatív helyfoglalás is a tóparti járatoknál, a helyjegyes vonatok esetén. A fesztivál ideje alatt, Zamárdiban mobil pénztárbusznál is lehet jegyet váltani, továbbá segítő munkatársak teszik kényelmesebbé és gyorsabbá a fel- és leszállásokat. Több vasútőr gondoskodik az utasok biztonságos közlekedéséről.

Érvényességi terület

A STRAND Fesztivál TravelPass Szabadbattyán–Siófok–Fonyód–Keszthely, Szabadbattyán-Balatonfüred-Tapolca között és a Keszthely-Tapolca-Sümeg vasútvonalon, valamint a Balaton körüli települések között a Volánbusz helyközi járatain érvényes. A hetijegy felhasználási területén minden vonaton érvényes – beleértve az éjszaka óránként közlekedő Bagolyvonatokat is.