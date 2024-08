– Nagyon szorgalmasak, kitartóak a tanulók, még ebben a kánikulában is ügyesen helytállnak – mondta érdeklődésünkre Princz Zoltán igazgató. – A takarmánykiosztás és a fejés mellett a mérlegelésnél valamint az állatszállításnál is segítenek, s a kertészetben is ellátják a feladatokat. Ezen kívül füvet és sövényt nyírnak, s parkgondozási munkát is végeznek.

Nagyjából 150-en az iskola duális partnereinél töltik az egy hónapos gyakorlatukat, a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó somogyi vállalkozásokat keresik fel a fiatalok.

A középiskolában eközben már megkezdték az előkészületeket a 15. dél-dunántúli szántóversenyre, amit a Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) keretében rendeznek majd meg, a technikum négy csapattal indul a szeptemberi erőpróbán.