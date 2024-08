A látványt egy másik különleges jelenség, a sarki fény tette még felejthetetlenebbé. Éjfél előtt óránként 40-50 csillagot is láthattak a szerencsések, hajnali egy és három óra között pedig akár néhány százat is megcsodálhattak.

A hullócsillagokat legjobban olyan helyről lehetett látni, ahol alacsony a fényszennyezés. Erre az egyik legalkalmasabb helyszín a Zselici Csillagpark. Mosoni László, a csillagvizsgáló vezetője elmondta, idén is sokakat vonzott a csillaghullás, mely általában augusztus 12-e környékén látható a legjobban. – A naprendszerünkben van egy törmelékmező, mely a Swift-Tuttle üstökös apró darabkáiból áll – mesélt a jelenségről Mosoni László. – Földünk az év ezen időszakában halad át a törmelékfelhőn, ezért látunk ilyenkor ennyi hullócsillagot. Ezek apró porszemcsék, kavicsdarabok, melyek elégnek a légkör felső részén 80 kilométeres vagy a fölötti magasságban – tette hozzá.

Feltűnik egy ritkán látható csillag is

Mosoni László arról is beszélt lapunknak, hogy heteken belül egy csupán pár napig látható csillag tűnik fel az égen. Szeptemberben, októberben pedig egy fényes üstökös megjelenésére számítanak. Ehhez hasonló jelenség utoljára 2020-ban, előtte 1997-1998-ban volt látható.