– A jövő tudósai jó eséllyel a Mandulafa indulói közül kerülnek majd ki, de hogy 20-30 vagy 50 év múlva mit fognak kutatni, azt ma még nem tudjuk – mondta Józsa Krisztián professzor, a MATE Neveléstudományi Intézetének igazgatója. – De biztos, hogy ugyanolyan lelkesek, kíváncsiak, motiváltak és kitartóak lesznek, mint ezek a gyerekek. Évről évre egyre többen jelentkeznek, és az érdeklődés felkeltésében a pedagógusoknak és a szülőknek hatalmas szerepük van.

Három fordulóból állt a verseny, és minden tudományterületről befogadtak pályamunkákat, magyarázta Bencéné Fekete Andrea egyetemi docens, főszervező. Az alsó, felső tagozatos általános iskolás, illetve középiskolás diákok előbb rövid összefoglalókat adtak be. A szakmai zsűri lektorálása után a legjobbnak ítélt 60 tanuló szóbeli megmérettetésen vett részt, ahol meg kellett védeniük a kutatásaik eredményét. Végül a legkiemelkedőbbeket kérték fel tanulmányírásra. A díjazott írásműveket egy szerkesztett online könyv alakjában is megjelentették, ezt mutatták be a díjkiosztón.

– Természetesen életkori sajtosságaiknak megfelelőn más vártunk el az indulóktól, de a középiskolások művei között között voltak olyan írások, melyek szakmai folyóiratokban is megállnák a helyüket – mondta Bencéné Fekete Andrea.

Sok minden érdekli a gyerekeket

A díjkiosztón kiemelt diákok közül sokan online kapcsolódtak az eredményhirdetésbe, az ország legkülönfélébb pontjairól, Mátrafüredtől Orosházáig. A gyerekeket sokféle téma érdekelte, például, hogy mit keresnek a hangyák a lakásban, milyen bacilusok vannak az arcon, hogyan kommunikálnak a lovak egymással, vagy a díszkertekben hogyan érhető el a biológiai sokféleség. A csökölyi általános iskolába Járó Ignácz Kevin Olivér és Virág Rubina a gordonka történetét dolgozta fel, míg a kaposvári Bubori Sára Alma arról írt, hogy osztálytársai hogyan segíthetnek egy hemofíliás kisfiún. A rendezvényen köszöntőt mondott Sárdi Péter, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület elnöke és alapítója is.