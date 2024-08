Olyan meleg van, hogy az ember a legszívesebben a bőréből is kibújna – emlegette időnként barátom. Nem kedveltem túlságosan ezt a megjegyzését, mert vizuális típus vagyok, mégis eszembe jutott, amikor azt olvastam, hogy készült egy új brit felmérés, amelyből kiderült, hogy a válaszadók háromnegyede szerint elfogadhatatlan a férfiak nyilvános félmeztelenkedése, legyen bármennyire izzasztó a kánikula.

Érdekesség, hogy a férfiúi félpucérkodást a nők és férfiak hasonló mértékben ítélték el, sőt, az erősebbik nem tagjai még kicsit szigorúbban is. Míg a nők 72 százaléka szerint nem helyénvaló az, ha egy férfi a strandon kívül leveszi a pólóját, addig ez az arány a férfiaknál már 76 százalék. A hölgyek éretlennek tartják a felsőtestüket nyilvánosság elé táró férfiakat, ezért a póló nélküli képet magukról posztoló férfiak a társkereső oldalakon 25 százalékkal kevesebb eséllyel indulnak.

A király meztelen – rég nem hallottam már a meséből származó bölcsességet. Manapság nincsenek eget rengető politikai leleplezések a világon, minden oldal megingathatatlanul hisz a saját meggyőződésében. A királyaink igazi arcára sem vagyunk kíváncsiak, sőt az alakjuk is csak a nemzeti ünnepeken sejlik fel. Az ünnepben mindig akad évszázadok alatt utólag rárakódott propaganda, de nem hiszem, hogy félni kellene attól, ha a király meztelen. Nagyobb és személyesebb dilemma lenne, ha mindenkinek a saját lelke meztelenségével kellene szembenéznie.