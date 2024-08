Önkéntesek 58 perce

A KÖTÉL Egyesület önkéntesei ismét bizonyították felkészültségüket

Tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is végrehajtottak a KÖTÉL Egyesület önkéntes tűzoltói az éves minősítő gyakorlaton. Az önkéntesek felkészültségét és tűzoltói elhivatottságát bizonyítja, hogy az egyesület 1998 óta szolgálja Kaposvár és környékének védelmét. Az idén már tizenhat alkalommal avatkoztak be önállóan is különböző tűz- és káreseteknél.

Fotó: Somogy VMKI

A gyakorlat feltételezése szerint a viharban kidőlt egy fa, majd a leszakított villanyvezeték rövidzárlatot okozott, a ház pedig kigyulladt. Az önkéntes tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, elzárták a közműveket és azonnal megkezdték az épület átvizsgálását. Az egységek egy eszméletlen embert hoztak ki az ingatlanból, majd pedig eloltották a tüzet és átszellőztették az ingatlant. A tűzoltást követően a kidőlt fát is leemelték az épületről és megszüntették a veszélyt.

A KÖTÉL Egyesület önkéntesei ismét bizonyították felkészültségüket Fotók: Somogy VMKI

Az önkéntes tűzoltók idén is bizonyították, hogy képesek és alkalmasak a környéken a vállalt készenléti időszakban, a hivatásos és önkormányzati tűzoltó egységek nélkül, egyedül is eredményesen beavatkozni tűzeseteknél és műszaki mentéseknél.

A gyakorlat végrehajtását Gaál Attila tűzoltó alezredes értékelte. Az alezredes szerint a beavatkozás mindkét kárhelyen szakszerű volt, az önkéntes tűzoltók színvonalasan teljesítették a feladatokat, a kárhelyparancsnok pedig mindvégig megfelelően irányította a beavatkozást és jó taktikát választott. Az alezredes kiemelte, hogy az önkéntesek szaktevékenysége nagy segítséget jelent a vármegyében és megköszönte, hogy mindig lehet rájuk számítani.

