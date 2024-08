A kitelepülő borászatok mindent elkövettek annak érdekében, hogy jó élményekkel távozzanak a rendezvényről vendégeik. – Az idei borhét sokkal másabb, mint az eddigi harminc. Most inkább a zenei programok dominálnak és kevesebb volt a folklórműsor, de az is igaz, hogy a gazdák talán nincsenek annyian, mert a jobb az időjárás miatt sokan már megkezdték a szüretet, mondta Pócz József, a balatonlellei hegyközség elnöke.

A Pócz pincészet legszebb borait hozta el, de pezsgővel is készültek a borhétre, amely szinte minden faháznál megtalálható a kínálatban. – Ötfajta pezsgő kóstolható nálunk. A nyár kedvence az Irsai Olivér és az új termékünk a rajnai rizling pezsgő, valamint a klasszikus 36 hónapos érlelésű Chardonnay alapunk is. Úgy látom, ma már a pezsgőfogyasztás szerencsére nem csak szilveszterre korlátozódik, tudják az emberek, ha nyári balatoni pezsgésről van szó, akkor a friss, gyümölcsös balatoni pezsgőkre számíthatnak, mondta Hujber Attila, balatonboglári borász.

– Igyekszünk a lehető legszélesebb termékpalettát bemutatni a Lellei Borhéten, itt ugyanis olyan fogyasztókkal is meg tudunk ismerkedni, akik nem feltétlenül találkoznak a borainkkal. Ráadásul a borhéten azokat a borokat is elhoztuk, amelyek az éttermek kínálatában nem szerepelnek, mondta el Androsics Ferenc, balatonőszödi borász.

A Lellei Borhetet hivatalosan Pócz József nyitotta meg szombaton este, majd ezt követően átadták az idei Somogy Bora és a borvidéki borverseny díjait. Somogy Borának ebben az évben a nemzetközi versenyen aranyérmet nyert Bujdosó Jolle Sauvignon blanc-ját választották az ítészek. A rádpusztai Gasztro- Élménybirtokon tartott versenyre, 6 hegyközségből 31 termelő 149 bormintát adott le. 106 fehérbort, 16 rozét 26 vörösbort kóstolt a szakmai zsűri, amelyet követően 5 nagyarany-, 46 arany-, 77 ezüst- és 20 bronzérem talált gazdára. Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke az ünnepélyes díjátadón elmondta: nagyszerű borokat kóstoltak a borversenyen és azt kívánta minden résztvevőnek, hogy vigyék hírét a balatonboglári borvidéknek.

A borversenyen az Agrárkamara, valamint az Iparkamara mellett somogyi cégek is megválasztották saját borukat, ezzel is támogatva a pincészeteket. Így a Somogyi Hírlap bora a Garamvári Szőlőbirtok Délidőlő chardonnayja lett, az erről szóló elismerést és a serleget a Lellei Borhéten Lengyel János főszerkesztő adta át a pincészet képviselőjének.