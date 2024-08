– A jelentkező megfelelő állapotban jelenjen meg a felvételi beszélgetésen, tartsa be az alapvető viselkedési szabályokat, legyen illemtudó, s jó, ha az elhelyezkedni vágyó személy képben van az adott cég működéséről – hangsúlyozta Eckert Zsófia, a marcali Green Tyre Zrt Hr-vezetője. - Ma már alap a nyolc általános iskolai végzettség, de nyilván mást várnak el egy betanított munkára vagy pénzügyi pozícióra jelentkezőtől. Célszerű olyan munkakört megpályázni, amelyhez az illető kellő tapasztalattal és megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik.

Az állásfelvételin több mindenről szó esik, így a munkaidő, a bérezés és a különféle juttatásokon kívül a munkába járás feltételeit is érdemes pontosan tisztázni. Utóbbi főként a távolabbról ingázóknak lehet fontos. Eckert Zsófia azt mondta: idén augusztusig csaknem 30 munkatársat vettek fel, közel 90 százalékuk betanított munkás, s pillanatnyilag 165-en dolgoznak a zrt-nél. Szeptembertől egy műszaki rajzoló és egy üzemvezető kezdi el a munkát.

– A szakmai színvonal megtartása, fejlesztése minden területen: ez nagy kihívás, de úgy érzem, hogy most jó úton járunk – emelte ki Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) igazgatója. Azt mondta: a nyár végén tíz új dolgozónak adhatnának munkát. A villanyszerelők, a lakatosok, hegesztők mellett technikusok is elhelyezkedhetnek a társaságnál. Szerinte részben a tradíció, a biztonság és a folyamatos munka szól a cég mellett és a jövőben is támogatják a dolgozók továbbtanulását. A jelentkezőkkel szerződést kötnek, akik néhány éven belül diplomát szerezhetnek. Szalai Gyula rámutatott: siker, hogy az elmúlt egy évben hat mérnököt vettek fel. Van köztük gépész, folyamat-, illetve minőségügyi mérnök is.

Tanácsos kezelni a stresszt

Szalai Zoltán kaposvári pszichológus hangsúlyozta: az állásinterjúhoz szükség van egy jó önéletrajzra és motivációs levélre. A leendő munkáltató az állásinterjún ezután célirányos kérdéseket tesz fel azzal kapcsolatban, hogy a jelentkező mennyire felel meg a cég kívánalmainak.

– Rengeteg fajta munka és álláslehetőség van, mindegyik más követelményeket, elvárásokat hoz magával – emelte ki. – S mivel valószínűleg több jelentkező van egy pozícióra, a munkáltató a legjobbat szeretné kiválasztani.

A pszichológus szerint az állásinterjú versenyhelyzet, fontos, hogy a leendő munkatár kezelni tudja a stresszt. Fontos az önbizalom, a magabiztosság és az érzelmi stabilitás is.