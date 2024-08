– Ágoston Attila a Jutai Általános Iskola igazgatója volt és váratlanul, viszonylag fiatalon hunyt el. Mit tanult tőle? Mitől vált sokak példaképévé?

– Attilával nagyon régi keletű ismeretségünk – mondta Vancsuráné Sárközi Angéla pedagógus. – Eleinte színjátszó fesztiválokon, szavalóversenyeken figyeltük egymást nagy tisztelettel, elismeréssel és őszinte kíváncsisággal. Összekötődött életünk a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán is, ahol mindketten drámapedagógiát szakirányú továbbképzés keretén belül tanultunk. Az egymás iránti kölcsönös tisztelet segítségnyújtásként is megjelent, amikor a somogysárdi iskola igazgatója voltam. Szakmai tanácsaival, meghallgatásával, érzékeny felém fordulásával vált barátommá. Majd együtt folytattuk tovább, kollégák lettünk a Csányi Alapítványban is, ahova ajánlásommal érkezett meg. Attila szakmai és emberi zsinórmértékként volt jelen az életemben, és ez a hosszú útra távozásával sem változott. Különösen fontos díj hát ez nekem, életem első, kiemelkedő kitüntetése. Még akkor is, ha ez a díj elsősorban az alapítványunkhoz kötődő munka elismeréseként kapható.

Mit tanultam tőle? A lista nagyon hosszú. Szerettem a színházi-irodalmi ízlését, műveltségét, hogy a színdarabjaiban milyen könnyedén és pontosan instruálja a gyerekeket; kiváló érzékkel és őszinte kíváncsisággal tett fel kérdéseket és hallgatott, hallott meg válaszokat. Pedagógiai munkáját elismertem és nagyra értékeltem, egyik legnagyobb kincsemet, fiamat bízhattam rá a jutai iskolában. Együtt dolgoztuk ki, hogyan épülhet be szervesen és hatékonyan a drámapedagógia a tehetségazonosításba. Méltatlanul korán kellett búcsúznia, de nemigen telik el nap, hogy ne lenne jelen, élne velünk tovább így vagy úgy.

– Ön a Csányi Alapítvány Életút Programjában tevékenyen és sikeresen végzi a munkáját, ahogy laudációjában is elhangzott a díjátvételkor. Hova juttatja el az alapítvány védenceit ez a projekt?

– Immár a harmadik csoporttal dolgozhatok, beválogatástól a munkaerőpiacra állásig. Ha számokban gondolkozom, akkor ez 10 éves kortól a 23-24. életévig tart. Gyakorlatilag ezen a nem kis életszakaszon kísérjük végig fiataljainkat. Reális, ha azt mondom, az életem részeivé válnak a srácok és remélem az övékben egy kis szeletet személyem; nagyobb hányadát az alapítványi közösség jelenti. Ők felnőnek, intellektusban és érzelmi intelligenciában gazdag, értékrendben minőséget igénylő, boldog életre alkalmas fiatal felnőttekké válnak. Nekem nincs ennél szebb és nemesebb feladat. S ebben a folyamatban olyan csapat tagja vagyok, ahol megbecsültnek, fontosnak tarthatom magam, szakmailag és emberileg. Közösségünk szoros szövete megtart, minden felmerülő gond, probléma kihívás esetében. Szeretem, hogy semmi sem egyszerű, hogy az eredmények lassan jönnek, hosszú, kitartó munka után és a siker tartóssá válik. Első csoportomban tizenhárman fejezték be az Életút Programot, közülük tíz diplomával, hárman az érettségi után kiváló szakemberként dolgoznak ma is. Az oklevelet szerzettek szakmájukban maradva érnek el sikereket, építenek karriert. Londonban végzett dalszerzőtől, az építészmérnökig széles a skála. Van, aki három csodálatos kislány anyukájaként most is tanul, mérlegképes könyvelőnek. Büszke vagyok arra a fiatalomra, aki felsőfokú nyelvvizsgával jelenleg cnc-hegesztőként próbálja megteremteni egzisztenciáját külföldön. De nem tudok elfogulatlanul beszélni arról a „fiamról” sem, aki két mérnöki szak után döntött a szakács mesterség mellett, úgy, hogy először itthon, majd Franciaországban Michelin csillagos séfektől lesi el a szakma fortélyait. Persze két másik szakmát is bezsebelt odakint, s most célként tűzte ki a diploma megszerzését. A második generációból a 11 főből jelenleg tízen tanulnak egyetemen. Az eredménylistát nem folytatom, pedig nem a dicsekvés, hanem a büszkeség, szól belőlem, mert ebben a munkában ezek az eredmények inspirálnak és nem gondolkozom azon, milyen kemény napok hetek, évek vezettek el idáig. A megfelelő fiókba teszem, majd megyek tovább. A pedagógiai pálya a gyerekekkel kapaszkodó a tartalmas élet megéléséhez.