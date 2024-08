A www.szurkoljabalatonon.hu oldalra több mint száz vendéglátóegység került fel. Az éttermek, sörözők tulajdonosai között van olyan is, aki arról számolt be, hogy a magyar futball mérkőzések idején, közel 150 százalékkal nőtt a sörforgalma. Mások arról számoltak be, hogy nem csak a messziről jött turisták, de környéken, mint például Tapolcán, Veszprémben lakó sportrajongók is Balatonra jöttek sporteseményeket nézni. A veszprémi régióból akkor jöttek feltűnően sokan az északi parti szurkolói zónákba, a mikor a magyar kézilabdázók játszottak, vagy amikor Rasovszky Kristóf 10 kilométeres úszásban versenyezett az aranyéremért. De a szurkolók koccintottak a másik két veszprémi úszó, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán sikerei után is. A keszthelyi régióban a vívók sikereiért szurkoltak az átlagnál többen. Ennek egyik oka, hogy a Tapolcán született párbajtőröző, Siklósi Gergely csapatban a dobogó legfelső fokára állhatott Párizsban.

Mások is átvették az ötletet

A Balatoni Turizmus Szövetség ötletét más szervezetek is átvették, így a Magyar Vitorlás Szövetség is létrehozott egy saját szurkolói zónát az egyik kikötőben, ahol többek között Vadnai Jonatán, az olimpián negyedik helyet elért versenyző futamait követhették a szurkolók. A déli parton a Siófoki Nagystrand üzemeltetőit inspirálta a Balatoni Turizmus Szövetség ötlete. Itt ingyenesen, egy 15 négyzetméteres óriás LED falon követhették a látogatók az olimpiai versenyeket. Siófokon egyértelműen akkor volt a legnagyobb izgalom, amikor Németh Nándor, a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként úszott és a 8. helyen végzett, egyéni 100 méteres gyorsúszásban pedig mindössze 0,01 másodperccel maradt le a dobogóról.

Kiemelt érdeklődés övezte a kerékpáros versenyeket

Érdekesség, hogy a Balaton körül mindenhol, a vízilabdázók mérkőzései mellett, élénk érdeklődés mutatkozott a magyar kerékpárosok versenyei iránt is. Ilyen volt például Vas Blanka szenzációs szereplése, aki negyedik lett a párizsi olimpia női országúti kerékpárosok versenyében. Sokan követték a szurkolói zónákból Valter Attila szereplését, aki ugyancsak negyedik lett az olimpián.