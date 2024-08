Az ötven résztvevő sok száz kilométert utazott, és az anyaországba hazatérőként azt vallják, nemcsak táborra, hanem otthonra is lelnek ilyenkor Mesztegnyőn.

Érkezett csoport a felvidéki Léváról, a Partiumból, illetve a Szilágyságból Kémerről és Kárásztelekről, a délvidéki Horgosról, illetve a határon belülről, Sátoraljaújhelyről is. Két előadó Aradról jött, ők visszatérő vendégek.

Az idén Petőfi és munkássága adta a központi témát. A költőről és Munkácsyról Olasz Angéla történelem szakos tanárnő tartott előadást, míg Csorba Csaba történész arról beszélt a gyerekeknek, ami a történelemkönyvekből kimaradt. Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmondó színész visszajáró előadóként Wass Albert-műsort ad a gyerekeknek. A résztvevők Kövesdi Tiborné Gizi nénire is emlékeznek, a tábor megálmodójára, aki majd két évtizeden át vezette is. Megkoszorúzzák a az emléktábláját és a kopjafáját.

A szervezők a Nemzeti Kulturális Alaptól nyertek támogatást, de a mesztegnyői önkormányzat, egyházközség és a Máltai Szeretetszolgálat mellett még Amerikából is támogatta őket egy mesztegnyői származású adományozó, tudtuk meg Kövesdiné Panyi Antóniától, aki a faluházat és az egyesületet vezeti, valamint a tábort szervezi.