Büszkén említette, hogy a híres hajóépítő, Czittel Lajos, aki már régóta nem foglalkozik hajókkal, ezzel a csodával viszont igen, annyira szépnek találja.

– Sokat tanulunk tőle, de nagyon jó állapotban van a hajó, jegyzi meg, majd elmondja, a vitorlás 44 lábas, azaz 13 méter 40 centiméter hosszú, mahagóniból és teakfából készült.

Óceáni átkelésre készült, át is szelték vele annak idején az Atlanti-óceánt, és sokat mentek vele a Földközi-tengeren is.

Ezért van benne kétszemélyes kapitányi lakosztály, a tengerészeknek elöl külön bejáratú hely, középen rendelkezésre áll egy szalon, három kényelmes fekhellyel, egy másik kabinban is van kétszemélyes fekhely. Konyha és fürdőszoba is helyet kapott benne. A hajón öten kényelmesen elférnek, de adott esetben nyolcan is.

Delon és Schneider lakhelye volt egy ideig

A vitorlás – mivel az szerepelt abban a filmben, amelyben Alain Delon is játszott – több héten át a világsztár és valószínűleg Romy Schneider lakhelye is volt.

– Nekünk ez a gyönyörű, kifinomult hajó a családi ezüst, nézett végig nagy tisztelettel a Classic Yacht minősítésű hajón Hercsel Erik, aki balatonfűzfői születésű, családjával Balatonfüreden él, és a minap a BYC elnökévé választották. Fiának, Máténak szintén szenvedélye a hajózás, úgy mondják, tökéletesen kiegészítik egymást a karbantartási munkálatoknál, amit mindig szívesen, örömmel végeznek. – Nem beszélve arról, hogy olyankor is együtt lehetünk, veti közbe Máté, aki büszkén mutatja a csodás vitorlás eredeti nevét: Santo Stefano, Szent István II., ugyanis készült belőle még egy. Időközben aztán valaki Alboran nevet is adott neki, így most mindkettő látható a gyönyörű vitorláson. Forrás: veol.hu Nyitókép: Kovács Erika/veol

forrás: likebalaton.hu