Egy szép júliusi vasárnap reggelen Balatonszárszón egy horgász különleges fogással tért haza: hálójában egy aligátorteknős akadt fenn. Az aligátorteknős (Chelydra serpentina) egyáltalán nem része a Balaton ökoszisztémájának, hiszen nem őshonos Magyarországon, sőt, súlyos ökológiai problémákat okozhat jelenléte. Ez a faj rendkívül veszélyes, hatalmas, csőrszerű szájával komoly sérüléseket is okozhat. Mint portálunk is megírta, a horgász ahelyett, hogy visszadobta volna a teknőst a vízbe, bölcsen a kőröshegyi Teknősparkba vitte, ahol Pécsi Tibor fogadta. Első ízben nála jártunk, hogy megtudjuk, mi lesz a sorsa a befogott állatnak.

Minden évben több hasonló körülmények között befogott teknőst hoznak Pécsi Tiborhoz, a kőröshegyi Teknőspark üzemeltetőjéhez, mint ez az aligátorteknős

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Már nem az első alkalom, hogy hozzá fordulnak, hasonló helyzetekben és tőle várják ezeknek az állatoknak a további gondozását. Ebben az esetben már az új példány nem maradhatott, hiszen teltház van Tibornál. Minden évben több hasonló körülmények között befogott teknőst hoznak hozzá. A teknőspark üzemeltetője szerint nagyon sajnálatos az emberi felelőtlenség, ami miatt ez a teknős is a természetbe került.

– Az emberek felelőtlenek, és nem csak a teknősök tekintetében, de más állatok kapcsán sem elég felelősségteljesek az állattartásban. Nem lenne szabad háztáji állatokon, azaz haszonállatokon kívül más állatokat tartani – mondta Pécsi Tibor.

A Teknősparkban a 150 lakó mellett már nem volt hely az új ragadozónak

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Az aligátorteknős végül Veresegyházán, a vadasparkban talált új otthonra, ahová Horváth László főállatgondozó szállította.

– Az állat mérete alapján nem túl idős példány, és nem volt régóta a szabad természetben. Nálunk van először nyilvántartva – tudtuk meg az állatmenhelyként is funkcionáló park gondozójától. A vadaspark külön elkerített részen helyezte el a teknőst, társai mellé, akik szintén szabadvizekből befogott példányok.

A veresegyházi vadasparkban az aligátorteknősöket kifejezetten azért tartják, hogy demonstrálják, milyen kártékony invazív fajról van szó.

– Az aligátorteknősök gyorsak, agresszívek, és komoly sérüléseket okozhatnak az embereknek is. Az őshonos mocsári teknősökkel szemben jóval nagyobbra nőnek és kiszorítják őket természetes élőhelyükről – hangsúlyozta Horváth László.

Az aligátorteknősök jelenléte komoly problémát jelent, mivel ezek a ragadozók nemcsak a védett állatokat veszélyeztetik, hanem az embereket is.

De miért is olyan veszélyes ez a faj? Az aligátorteknős egy nagy termetű, agresszív ragadozó, amely hatalmas, csőrszerű szájával képes komoly sérüléseket okozni. Az erős állkapocs és az éles, kampós fogak könnyedén átharapják a húst és a csontokat is. Az aligátorteknősök gyorsak és rendkívül agresszívek, különösen ha fenyegetve érzik magukat. A természetes élőhelyükön, Észak-Amerikában jelentős ragadozók, de az európai vizekben súlyos ökológiai problémákat okozhatnak, mivel itthon nem rendelkeznek természetes ellenségekkel, zsákmányállataik pedig nincsenek felkészülve az ellenük való védekezésre.

– Az aligátorteknősök gyorsak, agresszívek, és komoly sérüléseket okozhatnak az embereknek is. Az őshonos mocsári teknősökkel szemben jóval nagyobbra nőnek és kiszorítják őket természetes élőhelyükről. ezen felül ne legyenek illúzióink, ha fürdőzés közben véletlenül rálépünk egy ilyen teknősre a tó medrében, vagy megpróbáljuk megfogni, az állat biztosan támadni fog – figyelmeztetett az állatgondozó.