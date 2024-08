Tizenhetedik szezonjukat kezdték meg idén nyáron június közepén a gyermekmentők. Balatonlelle és hatvan kilométeres körzetében augusztus 25-éig segítette tizenkét orvos és mentőtechnikus a mentők munkáját heti váltásban. Az utolsó hétvégéjükön is bőven kaptak riasztást.

–Sok szívbeteg idős ember lett rosszul a kánikulában otthonában, közlekedési balesetnél is segítettünk, de ugráló várból kiesett és anafilaxiás gyermeket is ellátunk – mesélte Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője. Hozzátette: a két és fél hónap alatt kétszáz riasztásuk volt, az esetek fele belgyógyászati, másik fele traumatológiai volt. Kétharmad arányban gyermekeket, egyharmadban pedig felnőtteket láttak el. Több sikeres újraélesztésük is volt a nyár folyamán.

– Az esetszám az előző évekhez képest hasonló volt, azt látjuk, hogy még mindig sok az allergiás reakció, valamint a sekély vízbe ugrás és gyermekülést sem használnak még mindig sokan – sorolta Gesztes Éva. Kiemelte: riasztásokat továbbra is az Országos Mentőszolgálat irányító csoportjától kapták a 112-es számra érkező bejelentések alapján, emellett pedig helyben, ambuláns betegeket is elláttak. Minilaborral, mobil ultrahanggal, újraélesztő készülékkel, az intubáláshoz szükséges eszközökkel, csontfúróval is rendelkezik a gyermekmentők gépjárműve, valamint a gyógyszerek hűtésére egy mobil hűtőládát is beszereztek. Idén állt szolgálatba új gépkocsijuk, amely nehéz terepeken is jól közlekedett. Megemlítette azt is, hogy sokszor tapasztalják a helyiek szeretetét, tizenhét év alatt sokan már megismerik őket.

– Egy helyi vállalkozás ingyenes gépjármű mosási lehetőséget biztosított idén is, volt, hogy egy finom lángosra vagy fagyira meghívtak minket – mondta el a szakmai vezető. Ősszel sem pihennek, az ország több pontján dolgoznak a gyermekmentők, valamint például csecsemő újraélesztő, elsősegély tanfolyamokat is szerveznek. Továbbá országszerte helyeznek ki bajtársaik és önkénteseik játszótéri elsősegélynyújtó plakátokat, még 1500 táblát tesznek ki.