Az aszály miatt szinte nagyítóval kell keresni az uborkát a somogyi piacokon, pedig sokan szeretnének még kovászolni, savanyítani.

– Megégtek az uborkák a nagy hőségben, hiába öntöztük, sokan hálóval védték, de így se tudták a termést megmenteni – mondta el Kovács Zsanett kaposvári őstermelő.

A hónapok óta tartó tartós kánikula nem csak a kiskertekben, a szántóföldeken is tombol.

– Az elmúlt másfél hónapban mindössze 10 milliméter csapadék esett, a búzát még korán vetettük, így hozta a 6,5–7 tonnányi mennyiséget, de a napraforgó és a kukorica esetében már nem számítunk jó termésre, a repcét meg a pockok tönkretették – mondta el Laczkovics Sándor, a magyaratádi Barátság szövetkezet elnöke. Az aszályos időben a növény feléli magát, a termését, így alig hoz csövet, vagy ha van rajta, sokkal kisebb.

– Nem lesz kiemelkedő az idei termés a szántóföldi növények esetében, de az árakat tekintve még nem látunk elmozdulást felfele. Szerintem ha központilag nem nyúlnak bele, akkor sok kisebb agrárvállalkozó csődközeli állapotba kerül – emelte ki Lackovics Sándor.

– Katasztrofális a csapadékhiány, ami az agráriumot sújtja – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. A gyümölcsösök és a szőlőültetvények jobban elviselték a nagy hőséget, de a sekélyen gyökerező növények, mint például a kukorica, cukorrépa már nem. – Sokkal kevesebb a termés és a minőség se túl jó, a rossz kukoricákat már silózzák, malmi búza pedig alig lett és ha a takarmányárak felmennek, ez húzza magával a hús vagy a kenyér árának növekedését is – emelte ki Tóth István. Megjegyezte: az elmúlt két hónap alatt nem esett 50 milliméternyi csapadék se Kaposvár és környékén. Nem könnyű megoldani a területek öntözését a vármegyében, mert a Dunántúlon kis vízhozamú folyások vannak, amelyek elvezetése a tározókba tetemes költséget jelentene a gazdáknak.

– A vegetáció befejeződött, készülnek fel a télre a fák, főleg a fiatal erdősítéseknél látjuk, hogy a nem mély gyökerű fák hullatják lomjukat, leveleik bebarnultak – mondta el Mocz András, a somogyszobi Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa. A néhány éves fák így védekeznek a nagy hőség ellen. Azt is látják, hogy elkezdett a tölgyfák makkja is potyogni. – Ahhoz, hogy életképes szaporító anyag lehessen, szükség lenne zöld levelekre is, de már látjuk, hogy hullik le a mag – jegyezte meg Mocz András.