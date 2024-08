Sok autó parkolt pénteken délelőtt a 48-as Ifjúság útja és a Honvéd utca társasházai előtt. A szerencsésebbek a kijelölt, aszfaltozott parkolóban hagyták járművüket, voltak azonban sokan, akik csak a füvön találtak megállóhelyet.

– Ez mindennapos látvány – mondta el érdeklődésünkre az egyik lakó, Hartó Piroska. – Évekkel ezelőtt még voltak lakók, aki szóltak emiatt a közterület-felügyelőknek. Mára viszont már mindenki megszokta ezt a látványt. Egyre több az autó, a parkolóhely pedig kevés. A mi lépcsőházunkban is van olyan család, akinek három kocsija van – tette hozzá az asszony.

Alig 150 méterrel arrébb, az egykori Dózsa Edzőcsarnok környékén is hasonló állapotokat láttunk a parkolókban. A környéken élők szerint ez egyáltalán nem meglepő, mert évről évre növekszik a járművek száma a környéken, megállóhelyekből viszont nem lett több.

– Engem már nagyon régóta zavar az, hogy szinte mindenhol parkolnak a kocsik – mondta Szerdalácz Istvánné. – Akkor kezdődött a parkolási gond, amikor az edzőterembe elkezdtek egyre többen járni. Igaz, hogy most már bezárt az épület, ennek ellenére még mindig nagyon sokan a környékünkön keresnek megállóhelyet. Felállnak a fűre és a járdára. Akinek van garázsa, az igyekszik beállni oda, de még így sincs elegendő hely – tette hozzá az egyik lakó.

A parkolóhelyek számát az elhagyatott járművek is csökkentik a lakótelepeken. Több helyen is látni olyan autót, amellyel egy jó ideje már biztosan nem mentek sehová. Ezeket a kocsikat azonban a kaposvári önkormányzat egy idő után elszállíttatja, ha a tulajdonos a felszólítást követően tíz napon belül nem viszi el onnan az autót. A kocsikat egy telephelyre szállítják, ahol néhány hétig tárolják. Ha a tulajdonosa ezalatt nem jelentkezik érte, akkor elárverezik. Ha sikertelen az aukció, akkor bontóba kerül a jármű.

Félszáz magára hagyott autót szállítottak el

A kaposvári önkormányzat lapunkkal azt közölte, idén augusztus közepéig több mint félszáz „magára hagyott” autót szállítottak el. Hozzátették, a közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan figyelik a várost, és intézkednek ilyen helyzetekben is. Elmondták: Kaposváron az elmúlt két évben kétezerrel nőtt a járművek száma. Jelenleg csaknem 28 ezer autó és motorkerékpár található a városban. Szita Károly polgármester április közepén jelentette be, hogy ezer új parkolóhelyet építenek a következő években. A parkolóépítési program előkészítése már megkezdődött. Minden egyes helyszínen egyeztetnek az ott élőkkel és bemutatják majd a terveket, kikérik a lakók véleményét, és ezután kezdik el kialakítani a parkolókat. Az ezer új parkolóra négymilliárd forintot költ majd a város.