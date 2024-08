Azaz a mobilitás növekedése hozta magával az autók számának növekedését, avagy fordítva történt a dolog? De talán mindegy is, mert a tények makacs dolgok, ezek pedig azt mutatják: városaink az egyre növekvő számú autók fogságába kerültek. Az elmúlt évtizedben az Eurostat adatai szerint is jelentősen nőtt a személyautók száma, hazánkban például mintegy 41 százalékkal, azaz 2,7 millió háztartásra 4,2 millió autó jut, s a folyamat nem lassul.

A mindent egyébként is tudók persze erre a problémára is köpik a választ. Több parkolót kell építeni! Csak azt felejtik el hozzátenni, hogy vajon hova? A kaposvári önkormányzat, s vele együtt a Balaton-parti települések is azon törik a fejüket, hogy hogyan oldják meg jól és fenntartható módon ezt a gondot. Az nem pálya, hogy mindenhova parkolót építenek, ahova az autós szeretné, mert az lehetetlen. Ismerjük a szokásokat: küszöbig menni, hogy ne kelljen még néhány tíz métert sem gyalogolni.

Nem pálya, ha mindenhova parkolót építenek, ahová az autós szeretné

Így van ez a lakásnál, háznál, a munkahelyeknél, az intézményeknél. Miközben jól látható, hogy az új helyzetben a régi módi nem tartható! Az élhetőség és a fenntarthatóság érdekében – a valóban szükséges parkolóhelyek bővítése mellett – olyan új szokásokra és megoldásokra lesz szükség, ami senkinek nem fog tetszeni, de a parkolást a többség érdekét szem előtt tartva hatékonyabbá teszi.

Egyre nagyobb az autómentes, így élhetőbb városok iránti igény. A kulcs, hogy ne autóval induljunk például a belvárosba, hanem válasszunk inkább fenntarthatóbb közlekedési módot: használjuk a tömegközlekedést, pattanjunk kerékpárra, netán sétáljunk egy kicsit. Nemcsak Kaposváron, hanem nyári szezonban a Balaton partján is. Legyen több gyalogos övezet, csökkenjen az autóterhelés, a parkolási stressz. Hosszú távon a drasztikus parkolási díj ugyan jól jön, de nem megoldás.

Az oly sokat emlegetett P+R parkolók fejlesztése mellett tehát a jövőben egyre több B+R parkolóra lesz szükség. Vagyis a városok frekventált helyein, a vasútállomáson, a buszmegállókban például egyre több kerékpártárolót kell építeni, hogy az utazók a leszállás után akár két perccel már kerékpárral folytathassák az útjukat!

Egy idő után tetszeni fog!