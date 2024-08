Az extrém meleg miatt ugyanis augusztus elején elkezdték szedni a korai fajtákat. – Már júniusban láttuk, hogy korai lesz az idei szüret, a hónap elején a pezsgőalapokkal meg is kezdtük a munkát. Ezek nagyon szépek lettek, mondta Légli Ottó, balatonboglári borász.

A Pinot noir, az Ezerjó, a chardonnay pezsgőalapok egy része már erjed. Mint azt Légli Ottó elmondta: literenként 185 grammos cukortartalommal szedték a szőlőt, amelyből 11-es alkoholfokra számít. A pezsgők esetében kívánatos, hogy komoly legyen a savtartalom, ám vigyázni kell a cukorfokkal, hogy az ne legyen túl magas.

A Légli Szőlőbirtok úttörő a balatoni pezsgőkészítésben, hiszen a Dél-Dunántúlon elsőként kapott 2012-ben pezsgő jövedéki adó raktári engedélyt, így már tizenhárom éves tapasztalattal rendelkezik Légli Ottó a szomjoltó pezsgő ital készítésében. Mint mondta, örvendetes, hogy egyre többen keresik ezeket a termékeket is. Az idei évjárat sok szempontból is kilóg a sorból, tette hozzá a balatonboglári borász.

Ez egy abszurd év; a magas UV-sugárzás és az óriási hőösszeg próbára teszi a szőlőt. Minden bizonnyal lesznek hiátusok, de a legfontosabb, hogy egészséges legyen a szőlő.

- fogalmazott Légli Ottó. A birtokon a homokkőpadon lévő tőkék nagyon szenvednek, nincs jelentős termőréteg, pedig ezek a legkiválóbb területeink fekvésben. Ez tulajdonképpen a huszonkettes csapdája, mert ha az ember keresi a területének egyediségeit, akkor meg kell találni a speciális domboldalakat. Ennek vannak olyan kockázatai, hogy ha jó a fekvés, kevés a víz, a termőréteg, ez különösen érződik egy ilyen évben.

A szüret folytatódik, a Légli Szőlőbirtokon már a napokban várhatóan megkezdik a „csendes bornak” való chardonnay szedését is.