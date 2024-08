Gizella magyar királyné múltba tekintésével idéződött meg István kora a kaposvári Kossuth téren, ahol államalapító szent királyunk örökségére emlékeztek. Szita Károly polgármester beszédében igazodási pontként tekintett Istvánra; nyomatékosítva: az államot nemcsak megalapítani kell, s a Szűzanya oltalmába helyezni, hanem fenn is kell tartani. Ehhez olyan értékrend szükséges, amely zűrzavaros időben is megtartja a nemzetet. A város első embere mindannyiunknak tükröt tartott. Európának is, amely örömmel vágná el keresztény gyökereinket, s az olimpia szervezőinek is, akik a keresztény világot megbotránkoztató show-műsorba ágyazva, LMBTQ-figurák szerepeltetésével jelenítették meg az utolsó vacsorát a megnyitón, nem beszélve az olimpián a nők között férfiként induló versenyzőről. Ezzel is megmutatva, miféle ideológiai útvesztőben kell megtalálni a helyes utat...

Merthogy kétségtelen tényként kell kezelnünk: zűrzavaros a világ, s ebben kell helyt állnunk. Ott, ahova Isten állított bennünket. E fullasztó, kényelmetlen hőségben is, amelytől szívesen szabadulnánk; már csak azért is, mert szenvedünk. Gyakoribb a meggondolatlan szó, vehemensebb a jelenlét, s az ördög – tudjuk jól – sohasem alszik. Elég, ha csak az obszcén indulók tanulására buzdító gólyatábor-szervezők őrült ötletére emlékeztetek az Állatorvostudományi Egyetemen, melyet utólag nehéz megmagyarázni. Ezért is kelle(né)nek tehát igazodási pontok. Családban, iskolában, munkahelyen, közéletben, de az „elitpolitikában” is.

Az ünnepi misén Varga László püspök tovább fűzte az idők jeleire fókuszáló polgármesteri gondolatokat, ugyanis a relativizmus diktatúráját éljük. Amikor István államszervezésbe fogott, akkor létezett még rajtunk kívül álló, abszolút igazság. Ha ez megszűnik, akkor minden relatív, mert nincs mihez igazodni, csak a saját érzéseink, véleményünk mentén szervezhetjük életünket. Ez pedig káoszt eredményez az erkölcsi életben, a társadalomban és az egyházban is. A főpásztor arra utalt: az egyetlen abszolút igazság Jézus Krisztus. Hozzá érdemes igazítani cselekedeteinket, értékrendünket, véleményünket.

A miséről kijövet barátommal megállapítottuk: Gizella vélhetően nem viselt ilyen rövid szoknyát.

Igen, az idők jeleit éljük!