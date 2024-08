A családoké volt a főszerep



A ringlisek és szabadtéri játékok is a kisgyermekes családok szórakozását szolgálták, de a zenepavilonban is készültek a szervezők gyerekprogramokkal. Így egész nap szórakozhatott a család. Az ötvenedik szüreti fesztiválon szűrővizsgálatokon is részt lehetett venni, a Generali két szűrőbusszal érkezett a rendezvényre, ahol csontsűrűségmérést is végeztek. De a rendezvény területén vérnyomásmérés, testtömeg-összetétel vizsgálat is a fesztiválozók egészségének megőrzését szolgálta.